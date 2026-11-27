Semana 12 de la NFL y los San Francisco 49ers quieren extender su racha de victorias a cuatro juegos. Mientras que los Seattle Seahawks han ganado sus últimos dos encuentros, pero les falta conseguir un triunfo ante un equipo contendiente para cerrar la temporada y llegar a Playoffs con toda la confianza, una derrota sería faltal para las aspiraciones de postemporada para los actuales campeones.

Los 49ers llegan tras ganar en México / Michael Zagaris Ampliar Los 49ers llegan tras ganar en México / Michael Zagaris Cerrar

¿Quién los detiene?

La franquicia de la bahía se encuentra en la cima de la Conferencia Nacional con un récord de nueve victorias y una derrota. Están juego medio arriba de los Chicago Bears que vencieron a los Detroit Lions, por lo que la lucha por descansar la primera Semana de postemporada estará entre ambas franquicias. Enfrentarán a un rival que los conoce bien y en su último enfrentamiento surgió una polémica con una recepción de Cooper Kupp que le dio la victoria a San Francisco.

Han anotado 119 puntos en sus últimos tres juegos, un promedio de casi 40 por encuentro. Brock Purdy está en modo MVP, dos mil 624 yardas por aire, 23 touchdowns con un porcentaje del 71% en pases. La otra arma en ofensiva, Christian McCaffrey tiene 568 yardas terrestres y 11 anotaciones, casi lo mismo con George Kittle, 591 yardas por aire con siete pases de anotación. Llegan tras ganar 35-10 a los Minnesota Vikings en México

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Por nada ganaron los 49ers

Se enfrentaron el 11 de octubre en Seattle, el duelo se caracterizo por ser un juego de periodos, el primero estuvo empatado a siete puntos, después los 49ers se alejaron con dos touchdowns, pero los Seahawks respondieron en el tercer cuarto con 13 unidades, para terminar, San Francisco anotó 11 puntos para vencer 32-29 a los campeones y dar otro golpe de autoridad en una división en donde no eran los favoritos. Purdy terminó con 189 y dos pases de anotación, mientras que Sam Darnold lanzó para 195 yardas y un touchdown.

Se podrían despedir de Playoffs

La buena temporada de la NFC Norte ha hecho que cualquier equipo que no vaya a ganar su división quede eliminado. El comienzo irregular de los Seahawks es el responsable del poco margen de error para la franquicia y su esperanza de llegar a Playoffs. Se encuentran a medio juego de los Rams, a uno de los Vikings, encuentro y medio de los Lions.

Los Seahawks vencieron 21-13 a los Raiders / Brooke Sutton Ampliar Los Seahawks vencieron 21-13 a los Raiders / Brooke Sutton Cerrar

49ers vs Seahawks: DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER