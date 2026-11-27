Un reencuentro se podría dar entre Javier Aguirre y Álvaro Fidalgo, jugador al que conoce a la perfección por su paso en la Selección Mexicana. Fue justamente el “Vasco” el que le abrió la puerta al mediocampista para que jugará con el Tricolor, ahora buscará darle más minutos debido a que en el Real Betis no es de los principales jugadores que utiliza Manuel Pellegrini.

Álvaro Fidalgo / Jam Media Ampliar Álvaro Fidalgo / Jam Media Cerrar

De acuerdo con información del ABC de Sevilla, el conjunto Ché buscará al mexicano en el mercado de invierno a petición de Javier Aguirre para reforzar el mediocampo del Valencia. Aunque hay algunas cuestiones que podrían frenar el fichaje como la poca inversión que habría en el equipo en el próximo mercado de transferencias.

Mucha competencia en el Betis

Fidalgo tiene mucha competencia en su posición; Marc Roca, Facundo Bernal, Nelson Deossa, Pablo Fornals, Dani Ceballos, Lo Celso e Isco. Eso explica su poca actividad con la escuadra bética, solo suma 122 minutos en cuatro juegos en LaLiga y dos de UEFA Champions League, mientras que con la Selección Mexicana ha jugado 300 minutos con Rafael Márquez.

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Llegó a principios de 2026 por una cifra aproximadamente al millón y medio de euros que firmó hasta 2030. Jugó ocho partidos en LaLiga y anotó un gol, también tuvo participación en la UEFA Europa League y en la Copa del Rey. Aunque esto no ha afectado sus convocatorias con el Tricolor y sigue siendo un nombre regular tanto con Javier Aguirre como con el “Káiser”.

¿Qué pasó con Lira?

También se reportó semanas atrás el interés del Valencia por el fichaje de Erik Lira, a lo que el “Vasco” salió a hablar de esa posibilidad: “Erik es amigo, un jugador sensacional como muchísimos jugadores mexicanos que hay por ahí que podrían jugar en Europa tranquilamente, pero en este momento no puedo contestar concretamente”.

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Elevaron el nivel

Con dos victorias en los últimos tres juegos del torneo local (Elche y Rayo Vallecano), los Chés salieron de la zona de descenso, actualmente se encuentran en la decimoséptima posición con 12 puntos, los mismos que el Vallecano (un lugar por encima) y del Getafe (un puesto abajo). No han pasado muchos partidos y Javier Aguirre ya rescató al Valencia, así como lo hizo con otros clubes en España.