El sábado 28 de noviembre, la Selección Mexicana Femenil se enfrentó a Haití en un partido bastante reñido. Sin embargo, se dejaron la vida y enfrentaron con todo para asegurar el boleto al Mundial Femenil 2027 que tendrá como sede, Brasil. Así que si no pudiste ver el partido, te tenemos el resumen completo de lo que se vivió en la cancha.

México vs. Haití Femenil: El inicio dominado por tres colores

La Selección Femenil de México no tardó en abrir el marcador al minuto 13 con un gol definido y con el estilo particular de Diana Ordoñez. La delantera de Tigres no tardó en hacerse presente, dándole la ventaja a México.

Sin embargo, no todo fue color de rosa pues en el minuto 21, un penal vendría a poner en tensión al Tri Femenil pero, Estephany Barreras no dejó que ese gol entrara. Aunque más tarde, al minuto 31, Haití aprovechó a un México despistado, metiendo un gol con tranquilidad.

Pero si de guerreras hablamos, éstas no se dieron por vencidas pues, México llegó con un gol que fue poesía pura de Jacqueline Ovalle “La maga” y para finalizar, en el tiempo extra no tardó en aparecer Reyna Reyes con un tercer gol para darle una gran ventaja a la Selección Mexicana sobre Haití.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Así sería el jersey guinda de México por el centenario de la FMF

México vs. Haití Femenil: La desventaja del segundo tiempo

El segundo tiempo estuvo reñido también pues, estuvo dominado por la Selección de Haití. Tanto fue el dominio que al minuto 59, Kethna Louis definió un gol de tiro libre directo a la portería de Stephany Barreras.

Así, en el minuto 73’, Jaqueline Ovalle se hizo presente debido a un tiro libre en favor de México y al momento del desvío por parte de Haití, hizo que el balón entrara al arco.

TAMBIÉN PUEDES LEER: ¡OFICIAL! Anuncian que el Mundial Femenil 2031 tendrá como sede a México y esto es lo que se sabe

México vs. Haití: Las lesiones dejan al Tri Femenil con un pequeño sabor amargo

Alrededor del minuto 25, Alice Soto, jugadora de las Rayadas de Monterrey, salió por un fuerte golpe en su tobillo que obligó a que el partido se detuviera por unos cuantos minutos. Aunque hasta el momento no se sabe de qué tipo es su lesión, se le vió a la jugadora quejarse de tanto dolor pues, esto pone en riesgo a la jugadora ya que, en caso de ser grave, podría perderse el Mundial Femenil 2027.