Este sábado 28 de noviembre, el Estadio Banorte será el escenario de uno de los duelos más atractivos de la Liguilla. Las Águilas del América reciben a Rayados de Monterrey en el partido de vuelta de los cuartos de final del Apertura 2026, con la serie empatada a cero y el boleto a semifinales en juego.

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¿Cómo quedó la ida y qué implica el global?

El miércoles pasado, en el Estadio BBVA, el partido de ida terminó 0-0. Monterrey se quedó con diez hombres desde el minuto 11 por la expulsión de Ricardo Chávez, pero resistió gracias a una gran actuación de su portero Luis Cárdenas, quien fue figura con varias intervenciones decisivas. Con el empate a cero en el global, América tiene la ventaja del criterio de desempate.

Las Águilas terminaron terceras en la fase regular con 30 puntos, mientras que Rayados cerró sexto con 27. Esto significa que:

América avanza con una victoria o cualquier empate.

avanza con una victoria o cualquier empate. Monterrey necesita ganar por cualquier marcador para clasificar a las semifinales.

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El momento de cada equipo

América llega a esta definición en uno de sus peores momentos del torneo. Dirigido por Guillermo Almada, el equipo azulcrema acumula seis partidos consecutivos sin ganar. En casa la situación es aún más delicada: no gana en el Banorte desde el 29 de agosto, cuando derrotó al Puebla en la Jornada 6. La última victoria del equipo fue el 21 de octubre ante Atlas. Pese a ello, las Águilas cuentan con la localía, el criterio de desempate y la presión de su afición. Además, buscan cobrarse la eliminación que les infligió Monterrey en los cuartos de final del Apertura 2025.

Por su parte, Rayados de Matías Almeyda llega con el impulso moral de haber resistido casi 80 minutos con un hombre menos y de haber clasificado a la Liguilla de forma dramática. El equipo regiomontano sabe que tiene que atacar desde el inicio y asumir riesgos, porque un empate lo elimina.

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Antecedentes y claves del partido

En la fase regular de este Apertura, América y Monterrey empataron 1-1 en el Estadio Banorte. La rivalidad reciente entre ambos clubes en instancias finales ha sido intensa: además de la eliminación de 2025, se han cruzado en finales y semifinales de torneos locales e internacionales en los últimos años.

Claves a seguir

La capacidad de América de ser más efectivo de lo que fue en la ida, cuando dominó pero no pudo convertir.

de ser más efectivo de lo que fue en la ida, cuando dominó pero no pudo convertir. El rendimiento de Luis Cárdenas y la defensa de Rayados , que demostraron carácter.

y la defensa de , que demostraron carácter. La posible reaparición de jugadores importantes como Henry Martín y Brian Rodríguez apuntan a tener más minutos con las Águilas.

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