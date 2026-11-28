Inmunización y cierre de algunos parques y zoológicos son algunas de las medidas preventivas iniciadas por autoridades sanitarias ante la presencia de gripe aviar AH5N5.

Autoridades del Senasica en coordinación con personal de la Comisión México-Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los Animales (CPA), iniciaron la vacunación de aves en 39 granjas de Yucatán a fin de contener la propagación de la gripe aviar AH5N.

Las unidades de producción avícola ubicadas en los municipios de Chocholá, Huhí, Mérida, Samahil, Kinchil, Ucú, Tetiz y Umán, en Yucatán, fueron las receptoras de vacunas para sus aves progenitoras y reproductoras.

La inmunización de estos ejemplares fue tomada por las autoridades luego de tener el reporte de un segundo caso de influenza aviar de alta patogenicidad en la unidad de producción de Umán, por parte del médico veterinario responsable de 1,150 aves, en donde los protocolos sanitarios fueron activados y se recolectaron muestras para los análisis hechos en Mérida y que confirmaron la presencia del virus de influenza aviar H5N5.

Las autoridades de Senasica garantizaron la vigilancia epidemiológica periódica y la aplicación de requisitos establecidos para las unidades de producción participantes en la inmunización, como parte de una estrategia integral que complementa las acciones de control y erradicación que se llevan a cabo a través de la dirección general de salud animal de DSGS en Yucatán.

Cabe señalar que este no es el primer brote de la enfermedad de alta patogenicidad en México, por lo que el reforzamiento y las medidas preventivas en las granjas de este tipo deben aplicarse en la temporada invernal debido a la presencia de aves migratorias.

Autoridades confirmaron que, no obstante el hallazgo, el abasto de carne de ave y huevo está garantizado en el país y que ambos productos son seguros para el consumo humano.

La Secretaría de Agricultura exhortó a los responsables de unidades de producción avícola y parques ecológicos a fortalecer las medidas de bioseguridad y reportar de manera inmediata cualquier signo clínico respiratorio, digestivo o nervioso detectado en aves, mamíferos o en alguna otra persona, a fin de facilitar la oportuna detección y evitar la propagación de la enfermedad.

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Aguascalientes se suma al cierre de parque por gripe aviar

En el Parque Rodolfo Landeros en Aguascalientes, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) a través del Senasica, informó del hallazgo de gripe aviar AH5N1 en 18 aves silvestres y residentes.

De inmediato se activaron protocolos de vigilancia epidemiológica, aislamiento y desinfección para evitar la propagación del virus entre la fauna local y proteger la salud pública.

Cabe mencionar que en días pasados la propia Senasica fue informada de la presencia de gripe aviar en el Zoológico de Guanajuato que a la fecha deja un total de 15 animales muertos, entre ellos un tigrillo, un mono araña, gansos, patos y zopilotes.

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