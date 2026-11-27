Se registran bajas temperaturas en la CDMX debido al frente frío número 8 y la primera tormenta invernal de la temporada.

Las autoridades de la Ciudad de México informan que el descenso de la temperatura continuará por lo que se mantiene un dispositivo de vigilancia en zonas altas de la capital por la baja temperatura y posibilidad de caída de aguanieve en varios puntos de riesgo como son la zona montañosa de Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco.

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De acuerdo con el servicio meteorológico para este lunes se espera cielo medio nublado acompañado de viento frio por lo que Protección Civil y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) se mantienen en alerta durante las próximas horas ya que continuará el descenso de temperaturas con lluvias desde leves a intensas en algunos puntos por lo que se recomienda precaución, revisar llantas, luces, frenos para evitar accidentes.

¿Cuál será la temperatura máxima y qué condiciones se esperan?

La dependencia capitalina indica que la temperatura máxima será de 19 grados centígrados, asimismo, prevé viento de dirección variable que alcanzará una velocidad de 35 kilómetros por hora y posibles rachas superiores.

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Estas condiciones están asociadas con una línea de convergencia extendida y el paso de la onda gélida que mantendrá el potencial de lluvias sobre varios estados del centro y norte del país.

¿Cuánto tiempo permanecerá activo el operativo en la CDMX?

El operativo del gobierno de la CDMX permanece alerta durante por lo menos 48 horas para atender cualquier eventualidad que se puede reportar cualquier incidente a los teléfonos de Locatel 5556 58 11 11 o al 911.

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