UNAM refuerza atención a salud mental y designa a especialistas para atender crisis entre estudiantes de bachillerato y licenciatura.

El rector de la UNAM Leonardo Lomelí Vanegas designó a María Elena Medina-Mora Icaza y José Vicente Zarco Torres al frente de dos áreas que coordinarán la prevención, detección y atención de estos padecimientos en la comunidad universitaria, particularmente en los planteles de bachillerato.

Los nombramientos fueron anunciados durante una reunión del Colegio de Directoras y Directores de Facultades y Escuelas.

Medina-Mora Icaza, exdirectora de la Facultad de Psicología e investigadora emérita, encabezará la Coordinación de Orientación Educativa y Atención a la Salud Emocional y Psicológica, mientras que Zarco Torres estará al frente del Programa Universitario de Salud Mental y Emocional.

El secretario General de la Universidad, Javier de la Fuente Hernández, les dio posesión de sus cargos y señaló que las designaciones permitirán articular las acciones de orientación educativa, prevención, promoción y atención de la salud emocional y psicológica de estudiantes, docentes y trabajadores administrativos.

Refuerzan atención psicológica en preparatorias y CCH

Medina-Mora advirtió que uno de los principales desafíos está en atender los problemas desde edades tempranas, por lo que se dará especial atención a los cinco planteles del Colegio de Ciencias y Humanidades y los nueve de la Escuela Nacional Preparatoria.

La especialista sostuvo que la falta de bienestar emocional afecta el aprendizaje y el desarrollo académico de los jóvenes. Por ello, la estrategia contempla ofrecer atención en cada plantel y capacitar a profesores para identificar a estudiantes que requieran ayuda y canalizarlos oportunamente.

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ESPORA Psicológica ampliará acciones de prevención y atención

Por su parte, José Vicente Zarco explicó que el Programa Universitario de Salud Mental y Emocional aprovechará la experiencia de ESPORA Psicológica, iniciativa creada en 2011 que actualmente opera en más de 30 sedes universitarias y ofrece atención psicoterapéutica individual, intervención en crisis y actividades de prevención.

El especialista señaló que la UNAM cuenta con un programa de atención psicoterapéutica de amplia escala en el país y adelantó que se buscará desarrollar modelos de intervención más eficientes, ampliar la capacitación de personal y generar información sobre las condiciones de salud mental de la comunidad universitaria.

Entre los principales motivos de consulta en ESPORA Psicológica se encuentran:

Ansiedad

Depresión

Estrés

Baja autoestima

Dificultades escolares y laborales

Problemas familiares y de pareja

Violencia de género

Situaciones de riesgo.

Cuando se requiere atención psiquiátrica o tratamientos prolongados, los pacientes son canalizados a las instancias médicas correspondientes.

Estos nombramientos se suman a la creación del Consejo Asesor para la Atención de la Salud Mental, Adicciones y el Bienestar Emocional, así como a los Lineamientos para la Atención de Trastornos de la Conducta, publicados el pasado 23 de noviembre en la Gaceta UNAM.

El nuevo consejo, que será presidido por el secretario General, funcionará como órgano técnico auxiliar de la Rectoría y tendrá entre sus atribuciones proponer e impulsar políticas de prevención y atención de problemas de salud mental, adicciones y trastornos de la conducta, además de promover el bienestar emocional de estudiantes, académicos y trabajadores.

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ahz.