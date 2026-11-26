Un grupo de diputados federales de Morena advirtió que presentará una iniciativa para eliminar en definitiva a los 200 diputados federales plurinominales, tal como lo había propuesto la presidenta Claudia Sheinbaum.

El vocero de los legisladores morenistas, Arturo Ávila, señaló que, con esa modificación, se acabarían los reclamos de la oposición que han amenazado con no participar en las elecciones de 2027, por su desconfianza en la autoridad electoral y su rechazo a que aplique la fórmula vigente en materia de sobrerrepresentación.

“Eliminemos a los plurinominales, ya no podría Ricardo Anaya ser senador, ya no podría ‘Alito’ Moreno ser senador o decidir quiénes van en la lista. Bueno, bueno, no, Ricardo Monreal ganaría sin duda su distrito. Yo mismo, les garantizo, sin duda, me sometería a competir como lo hice en 2024 para tratar de ganar mi distrito”.

¿Cuándo se presentará la iniciativa y en qué elección aplicaría?

Dijo que esta propuesta de eliminar a los pluris podría formalizarse la siguiente semana, es más, dijo que los impulsores de esta iniciativa ya se la comunicaron a su coordinador Ricardo Monreal, quien no mostró objeción alguna.

Arturo Ávila, aclaró que los cambios bien pueden ser aprobados y entrar en vigor para las votaciones del 2030.

¿Cuál es la postura del Partido Verde sobre la sobrerrepresentación en el Congreso?

De hecho, el diputado del Partido Verde, Raúl Bolaños-Cacho, aseguro que es falsa, la queja de los opositores sobre una supuesta sobre representación de Morena en el Congreso de la Unión, pues simplemente es criterio para otorgar a los plurinominales, está en la ley y que si se quiere cambiara ese criterio, pues debe cambiarse la ley.

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