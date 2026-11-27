El acceso al Cofre de Perote permanecerá restringido hasta el 29 de noviembre debido al pronóstico de nieve, aguanieve, hielo y niebla densa asociado a la Tormenta lnvernal y al Frente Frío Número 8.

Cofre de Perote permanecerá cerrado al acceso turístico y recreativo debido a las condiciones meteorológicas previstas para los próximos días, entre ellas la posible caída de nieve y aguanieve derivada del paso del Frente Frío Número 8 y la Tormenta Invernal que cubren buena parte del territorion nacional.

Desde ayer, las autoridades del Ayuntamiento de Perote, Veracruz ordenaron el cerraron el acceso a Cofre de Perote, ante la posibilidad de caída de nieve y agua nieve.

El ayuntamiento emitió un aviso preventivo, donde dio a conocer que derivado del paso del Frente Frío Número 8, el acceso y ascenso al Cofre de Perote permanecerían restringidos del pasado jueve 26 de noviembre hasta el domingo 29 de noviembre.

“Se pronostica posible nieve o aguanieve, hielo y niebla densa, por lo que quedan restringidas las actividades turísticas y recreativas en los accesos del municipio de Perote”.

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Restringen actividades por pronóstico de nieve y aguanieve

El municipio advirtió que el cierre está sujeto a las condiciones meteorológicas.

Asimismo, pidieron a la ciudadanía respetar las indicaciones de las autoridades y evitar subir a la montaña para evitar cualquier situación de riesgo.

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También alertan por condiciones en el Pico de Orizaba

Hay que recordar que fue la meteoróloga de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) señaló que es necesario extremar las precauciones, no solo en el Cofre de Perote, sino también en el Pico de Orizaba, donde no se descarta la caída de nieve y aguanieve en estos días.

Las autoridades reiteraron que el cierre del sitio tiene carácter preventivo y dependerá de la evolución del clima durante el fin de semana. Ante el pronóstico vigente, se recomienda evitar visitas a la zona y mantenerse atento a los comunicados oficiales relacionados con el Cofre de Perote.

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