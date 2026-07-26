Programa Hoy No Circula: confirman qué autos descansan el lunes 27 de julio en CDMX y Edomex

El programa se mantiene vigente en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios del Estado de México. IA

Los automovilistas de la Ciudad de México y el Estado de México deberán tomar previsiones para este lunes 27 de julio de 2026, ya que el Programa Hoy No Circula operará de manera habitual, sin que hasta el momento exista una contingencia ambiental que modifique las restricciones.

De acuerdo con el calendario oficial del programa, este lunes no podrán circular los vehículos con engomado amarillo, terminación de placas 5 y 6, que cuenten con holograma de verificación 1 y 2, en un horario de 5:00 a 22:00 horas. La medida aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los 18 municipios conurbados del Estado de México donde opera el programa.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) y la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA) recuerdan que el objetivo del Hoy No Circula es reducir las emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México. En caso de registrarse una contingencia ambiental, las restricciones podrían modificarse mediante un aviso oficial.

Las autoridades ambientales recomiendan consultar diariamente el estado de la calidad del aire, ya que una contingencia ambiental puede activar el Doble Hoy No Circula. IA Ampliar

¿Qué autos descansan este lunes 27 de julio?

Para este lunes 27 de julio de 2026, el Programa Hoy No Circula establece las siguientes restricciones:

Vehículos con engomado amarillo.

Terminación de placas 5 y 6.

Holograma de verificación 1 y 2.

Horario de restricción: de 5:00 a 22:00 horas.

Los vehículos con placas foráneas también tienen restricciones conforme a la normatividad vigente.

En condiciones normales, los vehículos con holograma 0, 00, eléctricos e híbridos pueden circular sin restricciones, al igual que motocicletas, unidades de emergencia, transporte para personas con discapacidad y otros vehículos contemplados en las excepciones oficiales del programa.

Los autos que descansan este lunes 27 de julio en CDMX y Edomex: el programa Hoy No Circula los define. IA Ampliar

¿Dónde aplica el Programa Hoy No Circula?

El programa se mantiene vigente en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios del Estado de México, entre ellos Ecatepec, Naucalpan, Tlalnepantla, Nezahualcóyotl, Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán Izcalli, Tultitlán, Coacalco y otros municipios metropolitanos.

Las autoridades ambientales recomiendan consultar diariamente el estado de la calidad del aire, ya que una contingencia ambiental puede activar el Doble Hoy No Circula, lo que implica restricciones adicionales incluso para algunos vehículos con holograma 0 y 00.

No respetar el Hoy No Circula puede salir caro. Las multas por circular sin permiso en la CDMX y el Edomex van de $2,262 a $3,393 pesos. IA Ampliar

¿Cuál es la multa por incumplir el Hoy No Circula?

Circular cuando el vehículo tiene restricción puede derivar en una multa de entre 20 y 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), además del traslado del automóvil al depósito vehicular, conforme a la normativa aplicable en la Ciudad de México y el Estado de México.

Antes de salir de casa, es recomendable verificar la terminación de placas, el holograma de verificación y los avisos emitidos por la CAMe y la SEDEMA, especialmente durante la temporada de lluvias y ozono, cuando las condiciones atmosféricas pueden provocar cambios de última hora en la aplicación del programa.

Si no existe una declaratoria de contingencia ambiental, este lunes 27 de julio descansan únicamente los vehículos con engomado amarillo, terminación 5 y 6, holograma 1 y 2, en el horario habitual de 5:00 a 22:00 horas, mientras que el resto de los automóviles podrá circular conforme a las disposiciones vigentes.