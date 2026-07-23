Hasta 100% de descuento en recargos de agua en Guadalajara: así compensan la mala calidad en Jalisco

El SIAPA aplicará descuentos de hasta 100% en recargos a usuarios con adeudos, como parte de las medidas derivadas de la crisis por la calidad del agua en Jalisco.Mostrar más líneas

Mientras siguen los problemas por agua con mal olor, color turbio y hasta con sedimentos en Jalisco, el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) anunció un programa de descuentos de hasta 100% en recargos para usuarios que tengan adeudos en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

La medida fue dada a conocer por el Gobierno de Jalisco como parte de los apoyos para las personas que se han visto afectadas por los problemas en la calidad del agua, una situación que durante las últimas semanas ha generado molestia entre miles de familias de la metrópoli.

¿Cómo obtener el descuento de hasta 100% en recargos en Guadalajara?

El beneficio dependerá de la forma en que cada usuario decida ponerse al corriente con su adeudo:

Si liquidas todo en un solo pago, el SIAPA te hará un descuento del 100% en los recargos acumulados.

Si prefieres firmar un convenio para pagar poco a poco, también podrás obtener un beneficio, aunque en este caso el descuento será del 75% sobre los recargos.

Los pagos podrán hacerse en efectivo o con tarjeta bancaria, ya sea de crédito o débito.

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¿Qué requisitos pide el SIAPA para acceder al 100% de descuento?

El organismo informó que este trámite únicamente podrá realizarse de manera presencial en sus centros de atención y estos son los requisitos:

Acudir personalmente a una sucursal o centro operativo del SIAPA.

Elegir si vas a liquidar el adeudo en un solo pago o mediante un convenio.

Presentar la información que solicite el organismo para completar el trámite.

Realizar el pago en efectivo o con tarjeta de crédito o débito.

Además, el SIAPA recordó que no realiza convenios ni cobra en los domicilios, por lo que pidió a la población no dejarse sorprender y mantenerse alerta para evitar fraudes.

¿Dónde se pueden hacer los trámites y pagos?

Las personas interesadas deberán acudir a cualquiera de las sucursales o centros operativos del SIAPA ubicados en la Zona Metropolitana de Guadalajara. El horario de atención será de lunes a viernes, de las 8:00 de la mañana a las 4:00 de la tarde.

Finalmente, es importante mencionar que el Congreso de Jalisco fue el que aprobó que el SIAPA pueda otorgar descuentos en recargos, intereses moratorios, gastos de ejecución y otros conceptos relacionados con el servicio, como una forma de apoyar a los usuarios afectados por esta problemática, el cual estará vigente durante lo que resta de 2026.

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