El IMSS tiene una opción para pensionarte antes de los 60 años: estos trabajadores pueden solicitarla

Los trabajadores afiliados al IMSS bajo la Ley de 1997 pueden solicitar el retiro anticipado antes de cumplir 60 años, siempre que cumplan los requisitos establecidos.

Aunque la mayoría de las personas que cotizan en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se pensiona por cesantía en edad avanzada o por vejez cuando llega a la edad que marca la ley, hay otra opción que, quizá, no muchos conocen: el retiro anticipado.

No cualquiera puede acceder a este beneficio. Solo aplica para quienes cotizan bajo la Ley del Seguro Social de 1997 porque, a diferencia de la pensión por cesantía o por vejez, el retiro anticipado se paga con los recursos que cada trabajador acumuló en su cuenta individual. Te explicamos con mayor detalle a continuación.

El primer requisito: tener las semanas de cotización necesarias

Aquí está uno de los primeros filtros y también uno de los más importantes: las semanas cotizadas.

Después de la reforma a la Ley del Seguro Social de 2020, el número mínimo de semanas ha ido aumentando poco a poco cada año y seguirá haciéndolo hasta llegar a mil semanas en 2031.

Año Semanas mínimas 2026 875 2027 900 2028 925 2029 975

En 2026, quienes quieran solicitar un retiro anticipado necesitan comprobar que ya acumularon por lo menos 875 semanas cotizadas.

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El segundo requisito: que tu ahorro alcance para financiar la pensión

Cumplir con las semanas tampoco significa que ya tengas asegurada la pensión. El IMSS también revisa que el dinero acumulado en tu cuenta individual de la Afore sea suficiente para contratar una pensión mediante una renta vitalicia.

La ley dice que esa pensión debe ser superior en más de 30% a la Pensión Garantizada vigente al momento de solicitar el retiro. Además, con ese mismo dinero también debe contratarse un seguro de sobrevivencia, que protege económicamente a los beneficiarios legales del trabajador en caso de fallecimiento.

Por eso, el monto que necesita tener cada persona puede cambiar bastante. Todo depende de factores como la edad del solicitante, el dinero que tenga ahorrado y si existen beneficiarios con derecho a recibir una pensión.

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¿Qué pasa cuando el IMSS aprueba el retiro anticipado?

Si tu, como trabajador, cumples con todos los requisitos, el IMSS emite un Documento de Oferta donde aparecen las aseguradoras autorizadas para otorgar la renta vitalicia y el monto de pensión que ofrece cada una.

Después, eliges la aseguradora que más te convenga y los recursos necesarios se transfieren desde su cuenta individual para financiar la pensión.

Si sobra dinero después de cubrir ese monto, los recursos excedentes pueden entregarse al trabajador conforme a lo que establece la legislación.

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Entonces, ¿quién paga la pensión?

En la modalidad de renta vitalicia, el depósito mensual no lo hace el IMSS. Quien paga la pensión es la aseguradora que el trabajador haya elegido. Mientras tanto, el IMSS sigue siendo responsable de brindar los servicios médicos que correspondan al pensionado y a sus beneficiarios, conforme a la Ley del Seguro Social.

Además, el monto de la renta vitalicia se actualiza conforme a la legislación vigente para evitar que pierda poder adquisitivo con el paso del tiempo.

¿Ya conocías esta modalidad?

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