Brote de legionelosis en Nueva York deja cinco muertos; autoridades mantienen vigilancia sanitaria

Una alerta sanitaria en pleno verano

Lo que comenzó como un aumento inusual de casos de neumonía en Manhattan terminó por convertirse en una importante alerta de salud pública. Las autoridades de Nueva York confirmaron que el brote de legionelosis registrado en el Upper East Side ha dejado cinco personas fallecidas y un total de 82 casos confirmados, mientras continúan las labores de monitoreo para descartar nuevos contagios.

El brote se concentra principalmente en los vecindarios de Carnegie Hill y Yorkville, donde los servicios de salud iniciaron una investigación tras detectar varios pacientes con síntomas similares y antecedentes de haber permanecido en la misma zona durante las últimas semanas. Aunque no se han reportado nuevos casos en varios días, las autoridades mantienen activa la vigilancia debido a que la enfermedad puede manifestarse hasta dos semanas después de la exposición.

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La bacteria fue detectada en torres de refrigeración

Las investigaciones apuntan a que la bacteria Legionella se propagó mediante sistemas de agua utilizados en torres de refrigeración instaladas en edificios de la zona. Tras realizar cientos de inspecciones, las autoridades encontraron bacterias vivas en 34 torres de enfriamiento, las cuales ya fueron sometidas a procesos de limpieza y desinfección obligatorios.

El Departamento de Salud de Nueva York explicó que este tipo de infraestructura puede generar pequeñas gotas de agua que, al dispersarse en el aire, pueden ser inhaladas por las personas. Sin embargo, aclaró que el agua potable de la ciudad y los sistemas convencionales de aire acondicionado domésticos no representan un riesgo para la población.

- Legionelosis / Uma Shankar sharma Ampliar

¿Qué es la legionelosis?

La legionelosis, también conocida como enfermedad del legionario, es una infección pulmonar grave causada por la bacteria Legionella. Se trata de un tipo de neumonía que puede provocar fiebre alta, tos, dificultad para respirar, dolor muscular y malestar general.

La enfermedad no se transmite de persona a persona. El contagio ocurre al inhalar pequeñas partículas de agua contaminada, generalmente provenientes de torres de refrigeración, jacuzzis, fuentes o sistemas de agua caliente con deficiente mantenimiento.

Aunque cualquier persona puede enfermar, el riesgo es mayor en adultos mayores de 50 años, fumadores, personas con enfermedades pulmonares crónicas o con sistemas inmunológicos debilitados.

Mx - Legionelosis / KATERYNA KON/SCIENCE PHOTO LIBRA Ampliar

Continúan las investigaciones

Las autoridades sanitarias consideran que el brote se encuentra bajo control gracias a la rápida identificación y desinfección de las instalaciones contaminadas. No obstante, continúan analizando muestras para determinar cuál fue exactamente la fuente inicial de propagación y evaluar si es necesario reforzar las normas de mantenimiento en este tipo de sistemas.

Mientras tanto, el Departamento de Salud exhortó a cualquier persona que haya estado recientemente en la zona afectada y presente síntomas compatibles con neumonía a buscar atención médica de inmediato, ya que la legionelosis puede tratarse eficazmente con antibióticos cuando se diagnostica de forma oportuna. Expertos recuerdan que el mantenimiento adecuado de los sistemas de agua y refrigeración continúa siendo la principal medida para prevenir este tipo de brotes y evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.