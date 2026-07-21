¿Pensión o jubilación? El IMSS explica la diferencia que puede cambiar tu retiro

Aunque muchas personas utilizan los términos pensión y jubilación como si fueran sinónimos, en realidad no significan lo mismo. Conocer la diferencia puede ayudarte a planear mejor tu retiro y entender los beneficios a los que podrías tener derecho ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

De acuerdo con la Ley del Seguro Social y la información oficial del IMSS, la pensión es una prestación económica que recibe una persona cuando cumple con los requisitos establecidos por la legislación, ya sea por edad, cesantía en edad avanzada, invalidez, viudez, orfandad o incapacidad permanente.

En cambio, la jubilación es el acto de concluir la vida laboral después de cumplir las condiciones previstas en un contrato colectivo, un régimen laboral específico o una institución pública. Es decir, una persona puede jubilarse y, dependiendo de su situación, recibir una pensión; sin embargo, ambos conceptos no son equivalentes.

¿Qué es una pensión según el IMSS?

El IMSS señala que una pensión es un ingreso periódico otorgado a los trabajadores o a sus beneficiarios cuando se cumplen los requisitos establecidos en la Ley del Seguro Social.

En el caso de quienes cotizan bajo el régimen de 1997, el monto de la pensión depende de factores como el saldo acumulado en la Afore, las semanas cotizadas, la edad de retiro y la modalidad de pensión elegida.

También existen pensiones por invalidez, riesgos de trabajo y para familiares de personas aseguradas que fallecen, siempre que se acrediten los requisitos legales correspondientes.

¿Qué significa jubilarse?

La jubilación representa el momento en que un trabajador concluye su etapa laboral de forma definitiva.

En México, este concepto es más común entre trabajadores del sector público o de empresas que cuentan con planes de jubilación propios. En esos casos, las condiciones para jubilarse pueden depender del contrato colectivo, los años de servicio o la edad del trabajador.

Por ello, una persona puede estar jubilada sin recibir una pensión del IMSS, o bien recibir una pensión sin que el término jurídico aplicable sea jubilación.

¿Por qué es importante conocer la diferencia?

Comprender estos conceptos permite tomar mejores decisiones sobre el retiro, calcular el tiempo necesario para cumplir con las semanas de cotización y planificar las finanzas personales.

El IMSS recomienda revisar periódicamente el historial laboral, verificar las semanas cotizadas y mantener actualizados los datos en la Afore para conocer el panorama real del retiro.

Si tienes dudas sobre tu situación, puedes consultar tu historial de cotización, solicitar una proyección de pensión y recibir orientación directamente en los canales oficiales del IMSS. Informarte con anticipación puede marcar una diferencia importante al momento de dejar la vida laboral y acceder a los beneficios que te correspondan conforme a la legislación vigente.