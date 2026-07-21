Mochila de emergencia para la temporada de huracanes: los artículos que podrían marcar la diferencia

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¿Por qué es importante preparar una mochila de emergencia?

La temporada de huracanes trae consigo lluvias intensas, inundaciones, fuertes vientos y posibles cortes de energía eléctrica, agua potable y comunicaciones. Aunque muchas personas esperan hasta que un ciclón está cerca para tomar precauciones, las autoridades insisten en que la preparación debe comenzar con anticipación.

Una mochila de emergencia está diseñada para ayudar a una persona o familia a cubrir sus necesidades básicas durante al menos 72 horas, el periodo en el que podrían tardar en restablecerse algunos servicios o en llegar ayuda a las zonas afectadas.

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Documentos y artículos personales

Uno de los elementos más importantes es resguardar la documentación esencial. Se recomienda guardar copias de identificaciones oficiales, actas de nacimiento, pasaportes, pólizas de seguro y otros documentos importantes dentro de bolsas herméticas o fundas impermeables.

También es útil llevar dinero en efectivo en billetes de baja denominación, ya que durante una emergencia los cajeros automáticos o las terminales bancarias pueden dejar de funcionar.

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Agua, alimentos y medicamentos

Los especialistas recomiendan incluir suficiente agua potable para cubrir las primeras necesidades, además de alimentos no perecederos que no requieran refrigeración ni preparación complicada, como barras energéticas, atún enlatado, frutos secos, galletas integrales o alimentos en conserva.

Si algún integrante de la familia toma medicamentos de forma habitual, es indispensable llevar una reserva suficiente para varios días, así como una copia de las recetas médicas. También conviene incluir un pequeño botiquín con vendas, gasas, antiséptico, analgésicos y otros insumos de primeros auxilios.

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Herramientas básicas para enfrentar una emergencia

Una linterna con baterías adicionales o de carga manual es indispensable en caso de apagones. También se recomienda incluir un radio portátil para mantenerse informado si fallan las redes móviles, además de un cargador portátil completamente cargado para teléfonos celulares.

Otros objetos útiles son un silbato para pedir ayuda, una navaja multiusos, cinta adhesiva, encendedor o cerillos protegidos contra la humedad y una manta térmica para conservar el calor corporal en caso de ser necesario.

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No olvides los artículos de higiene

La mochila también debe contener papel higiénico, toallas húmedas, gel antibacterial, jabón, cepillo y pasta dental, además de bolsas de plástico para residuos. Estos productos ayudan a mantener condiciones básicas de higiene cuando los servicios públicos se encuentran suspendidos.

En hogares con bebés, adultos mayores o mascotas, el contenido debe adaptarse a sus necesidades específicas, incorporando pañales, fórmula, alimento para animales, correas, recipientes para agua o cualquier otro artículo indispensable.

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Revisa y actualiza tu mochila periódicamente

Preparar una mochila de emergencia no es una tarea que se haga una sola vez. Los expertos aconsejan revisarla al menos cada seis meses para sustituir alimentos o medicamentos caducados, verificar el funcionamiento de las baterías y actualizar los documentos que puedan haber cambiado.

Además, es recomendable mantener la mochila en un lugar de fácil acceso y asegurarse de que todos los integrantes de la familia sepan dónde se encuentra y qué hacer en caso de una evacuación.

Aunque nadie desea enfrentar un huracán, contar con un kit de emergencia bien preparado puede brindar tranquilidad y aumentar las posibilidades de responder de manera segura ante cualquier eventualidad. La prevención sigue siendo una de las herramientas más efectivas para reducir los riesgos durante la temporada de ciclones.