Programa Hoy No Circula miércoles 22 de julio: ¿qué autos descansan en la CDMX y Edomex?

Si planeas salir este miércoles 22 de julio de 2026, es importante revisar el Programa Hoy No Circula para evitar multas y contratiempos en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

De acuerdo con el calendario de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), este miércoles deberán suspender su circulación los vehículos con engomado rojo, terminación de placas 3 y 4 y que cuenten con holograma de verificación 1 y 2. La restricción aplica en un horario de 5:00 a 22:00 horas.

Hasta la tarde del martes 21 de julio, no se ha activado una contingencia ambiental, por lo que el programa opera de manera habitual, sin Doble Hoy No Circula.

¿Qué autos no circulan este miércoles 22 de julio?

Este miércoles descansan los siguientes vehículos:

Engomado rojo.

Terminación de placas 3 y 4.

Holograma 1.

Holograma 2.

Los vehículos con hologramas 00 y 0, así como los eléctricos e híbridos, están exentos de esta restricción, salvo que las autoridades decreten una contingencia ambiental extraordinaria.

¿En qué municipios del Edomex aplica el Hoy No Circula?

Además de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, el programa se aplica en los municipios del Estado de México que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México, así como en los valles de Toluca y Santiago Tianguistenco, conforme a la normativa vigente de la CAMe.

¿Cuál es la multa por incumplir el Hoy No Circula?

Los automovilistas que circulen cuando les corresponde descansar pueden ser sancionados por las autoridades de tránsito con una multa económica y, en algunos casos, el vehículo puede ser remitido al depósito vehicular.

Por ello, antes de salir de casa conviene verificar el color del engomado, la terminación de la placa y el holograma de verificación para cumplir con el programa y evitar sanciones.

También es recomendable mantenerse atento a los avisos de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, ya que un cambio en la calidad del aire podría derivar en la activación del Doble Hoy No Circula, ampliando las restricciones para más vehículos.