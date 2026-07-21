Día Mundial del Perro 2026: la fecha que busca dar voz a millones de animales abandonados

Una celebración con un mensaje de conciencia

Cada año, el 21 de julio, las redes sociales se llenan de fotografías, videos y mensajes dedicados a los perros. Familias comparten imágenes de sus mascotas, organizaciones promueven campañas de adopción y miles de personas aprovechan la fecha para consentir a sus compañeros de cuatro patas. Sin embargo, detrás de esta celebración existe un objetivo mucho más profundo.

El Día Mundial del Perro nació como una iniciativa para llamar la atención sobre una problemática que continúa afectando a millones de animales: el abandono. La efeméride busca recordar que tener un perro implica una responsabilidad permanente y que adoptar significa ofrecer una segunda oportunidad a quienes han sido víctimas del maltrato o del descuido.

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¿Por qué se celebra el 21 de julio?

La elección del 21 de julio no fue casual. Diversas organizaciones de protección animal impulsaron esta fecha para sensibilizar a la población sobre el incremento de perros abandonados, especialmente durante la temporada de vacaciones, cuando algunas personas deciden dejar atrás a sus mascotas.

Con el paso de los años, la conmemoración ganó fuerza en distintos países y se convirtió en una jornada para promover la tenencia responsable, la esterilización, la vacunación y la adopción, además de reconocer la importancia de los perros en la sociedad.

Mx - Cada 21 de julio se conmemora el Día Mundial del Perro. / Olga Pankova Ampliar

Mucho más que una mascota

Los perros han acompañado al ser humano durante miles de años y hoy cumplen funciones que van mucho más allá de brindar compañía. Existen perros guía que apoyan a personas con discapacidad visual, caninos rescatistas que participan en labores de búsqueda tras desastres naturales, perros detectores utilizados por cuerpos de seguridad y animales de terapia que ayudan en procesos de rehabilitación física y emocional.

Además, diversos estudios han señalado que convivir con un perro puede contribuir a disminuir los niveles de estrés, incentivar la actividad física y fortalecer el bienestar emocional de las personas. Pasear diariamente con una mascota, jugar con ella o simplemente compartir tiempo en casa puede generar beneficios tanto para el animal como para su dueño.

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La adopción, el mayor regalo

Aunque el Día Mundial del Perro suele celebrarse con premios, juguetes y paseos, especialistas y asociaciones coinciden en que la mejor manera de conmemorarlo es promoviendo la adopción responsable.

Miles de perros permanecen en refugios o viven en situación de calle esperando una familia. Adoptar implica brindarles atención veterinaria, alimentación adecuada, educación y cariño durante toda su vida, además de contribuir a reducir el abandono y la sobrepoblación canina.

La fecha también invita a reflexionar sobre la importancia de esterilizar a las mascotas, mantener actualizado su esquema de vacunación y evitar las compras impulsivas de animales, una práctica que en muchos casos termina favoreciendo el abandono.

Mx - ¿Por qué cada 21 de julio se celebra el Día Mundial del Perro? / Tatiana Meteleva Ampliar

Una fecha para celebrar con responsabilidad

Más allá de las fotografías y los mensajes de cariño, el Día Mundial del Perro recuerda que estos animales dependen completamente del compromiso de las personas. Cada adopción responsable, cada visita al veterinario y cada acto de cuidado contribuyen a mejorar su calidad de vida.

Este 21 de julio, la invitación no es únicamente consentir a quienes ya tienen un hogar, sino también mirar hacia aquellos perros que aún esperan una oportunidad. Porque celebrar esta fecha significa reconocer su lealtad, proteger su bienestar y recordar que una mascota no es un regalo temporal, sino un integrante más de la familia.

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