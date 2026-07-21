Nuevo operativo del SAT: así identificará a los contribuyentes que podrían integrar la lista de EFOS

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) cuenta con facultades para realizar visitas domiciliarias y verificar que las operaciones reportadas por algunos contribuyentes sean reales. Uno de los objetivos de estas revisiones es detectar posibles Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS), figura prevista en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación (CFF).

Las EFOS son personas físicas o morales que presuntamente emiten comprobantes fiscales por operaciones inexistentes. Cuando el SAT identifica indicios de este tipo de prácticas, puede iniciar un procedimiento de revisión, solicitar información e incluso practicar visitas domiciliarias conforme a la ley.

Es importante señalar que el SAT ha reiterado en diversos comunicados que no realiza visitas masivas ni operativos generales contra todos los contribuyentes. Las revisiones se llevan a cabo únicamente cuando existen elementos de riesgo fiscal o posibles irregularidades detectadas por la autoridad.

¿Qué es una EFOS y por qué puede investigarte el SAT?

Una EFOS es un contribuyente que, de acuerdo con la autoridad fiscal, podría haber emitido comprobantes fiscales sin contar con activos, personal, infraestructura o capacidad material para realizar las operaciones que amparan esas facturas.

Antes de integrar a un contribuyente en los listados previstos por el artículo 69-B, el SAT inicia un procedimiento en el que la persona puede aportar pruebas y documentación para demostrar que las operaciones sí existieron. Solo después de ese proceso puede emitirse una resolución definitiva.

¿Cómo identifica el SAT a los posibles contribuyentes EFOS?

La autoridad cruza información proveniente de declaraciones, comprobantes fiscales digitales (CFDI), registros contables y otros datos fiscales para detectar inconsistencias o comportamientos considerados de riesgo.

Si durante ese análisis existen elementos suficientes, el SAT puede ejercer sus facultades de comprobación, entre ellas las visitas domiciliarias, auditorías o revisiones de gabinete, siempre conforme al Código Fiscal de la Federación.

¿Qué hacer si recibes una visita del SAT?

Si personal del SAT acude a un domicilio fiscal, el contribuyente tiene derecho a verificar que los servidores públicos estén debidamente acreditados. El propio SAT cuenta con una herramienta en su portal para confirmar la identidad del personal mediante su RFC o número de empleado.

Asimismo, la autoridad recomienda conservar la documentación contable, contratos, estados de cuenta y demás evidencia que respalde las operaciones realizadas. En caso de iniciar un procedimiento relacionado con el artículo 69-B del CFF, esa información puede ser fundamental para acreditar que las actividades reportadas son reales.

Finalmente, el SAT exhorta a los contribuyentes a consultar únicamente información publicada en sus canales oficiales y a no dejarse llevar por rumores sobre supuestos operativos masivos o revisiones indiscriminadas, ya que esas versiones han sido desmentidas por la propia institución.