Quiero detenidos por el feminicidio de mi hija, exige Alejandra Quintos, madre de Dafne, menor asesinada en curso militarizado

“Abrimos la caja de pandora... se va a hacer justicia”, afirma la madre de Dafne quien pide a legisladores y autoridades actuar en consecuencia ante el feminicidio de la menor en una academia con más de “30 años de atrocidades”

“A mi hija me la entregaron muerta en una bolsa negra, sin un ministerio público, sin ninguna autoridad presente… quiero detenidos" reclamó Alejandra Quintos, madre de Dafne, menor de 13 años quien murió durante el curso de verano de la Academia Militarizada Marina Doenitz, y para la que dijo “abrimos la caja de pandora” , pues de la que asegura por “30 años han cometido atrocidade s… Tengo miedo, pero mi hija fue valiente y murió por todos esos niños que sacamos ese día de la academia”.

En entrevista para “Así Las Cosas” con Enrique Hernández Alcázar, en ausencia de Carlos Loret de Mola, Alejandra Quintos detalló que durante los cuatro días que su hija permaneció en el curso tuvo comunicación con los responsables, sin embargo luego del reporte de deshidratación y posteriormente resfriado y una caída de su hija, finalmente recibió la llamada de los encargados y al exigir comunicación directa con la niña le enviaron un video en el que se le puede ver acostada y diciendo “no estoy en modo reina”.

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Finalmente, por la noche del cuarto día recibió la llamada informándole el desvanecimiento y muerte de la menor.

Tras la autopsia, Alejandra afirma que su hija fue “torturada, violentada, por sumersión, no puedo decir más por la investigación, porque quiero que los responsables estén en prisión por el feminicidio de mi hija”.

Y exigió “Quiero que haya detenidos senadores diputados hagan lo suyo es tiempo de alzar la voz por todos los torturados” y una Ley Dafne.

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