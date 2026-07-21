¿Dormir con el ventilador encendido es malo? Los riesgos que debes conocer antes de apagar la luz

Mx - ¿Dormir con el ventilador encendido es malo? / Chayaporn Yemjuntuek

El aliado del verano que también requiere precaución

Cuando las temperaturas aumentan, pocas cosas resultan tan reconfortantes como acostarse con un ventilador encendido. El movimiento constante del aire ayuda a refrescar el cuerpo, favorece la evaporación del sudor e incluso genera un ruido blanco que muchas personas encuentran relajante para conciliar el sueño. Sin embargo, dejarlo funcionando durante toda la noche no siempre es la mejor opción.

Expertos en salud coinciden en que el ventilador no representa un peligro para la mayoría de las personas sanas, pero sí puede ocasionar molestias si se utiliza de manera inadecuada o si quien duerme padece alergias, asma o problemas respiratorios.

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Puede empeorar las alergias y el asma

Uno de los principales riesgos está relacionado con la calidad del aire. Al girar continuamente, las aspas del ventilador levantan polvo, polen, ácaros y otras partículas que permanecen suspendidas en la habitación.

Para quienes padecen alergias o asma, esta circulación constante de alérgenos puede traducirse en estornudos, congestión nasal, tos, ojos irritados e incluso crisis respiratorias durante la noche. Si el ventilador acumula polvo porque no se limpia con frecuencia, el problema puede intensificarse.

Mx - Ventilador / Olena Ruban Ampliar

Resequedad en ojos, nariz y garganta

Otro efecto frecuente es la pérdida de humedad. El flujo constante de aire puede resecar los ojos, la nariz, la garganta e incluso la piel, especialmente si el ventilador apunta directamente al rostro.

Las personas que duermen con la boca abierta o utilizan lentes de contacto suelen ser más propensas a despertarse con sensación de garganta seca, irritación ocular o congestión nasal. En algunos casos, el organismo responde produciendo más mucosidad para compensar la resequedad, lo que puede ocasionar la sensación de nariz tapada al despertar.

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Dolores musculares al despertar

Aunque no ocurre en todos los casos, algunas personas reportan rigidez o molestias musculares después de pasar toda la noche expuestas al aire directo del ventilador.

Los especialistas explican que el flujo constante de aire frío puede mantener ciertos músculos tensos durante varias horas, favoreciendo contracturas, dolor de cuello, espalda o hombros al despertar, sobre todo si el ventilador está muy cerca de la cama.

Mx - Ventilador podría ocasionar molestias a algunas personas / Westend61 Ampliar

Cómo usar el ventilador de forma segura

La buena noticia es que no es necesario dejar de utilizar el ventilador. Los expertos recomiendan dirigir el flujo de aire lejos del cuerpo, mantener limpias las aspas y el filtro, si cuenta con uno, así como evitar que el aparato apunte directamente al rostro.

También puede ser útil utilizar un temporizador para que el ventilador se apague después de que la habitación se haya enfriado, mantener una adecuada hidratación y procurar que el cuarto permanezca libre de polvo y alérgenos. En condiciones de calor extremo, los especialistas señalan que un ventilador por sí solo puede no ser suficiente para reducir la temperatura corporal, por lo que conviene recurrir a otras medidas para mantenerse fresco.

En conclusión, dormir con el ventilador encendido no es perjudicial por sí mismo. Sus beneficios para el descanso suelen superar los riesgos en personas sanas, siempre que se utilice correctamente. No obstante, quienes padecen alergias, asma o sensibilidad en ojos y vías respiratorias pueden reducir las molestias con pequeños cambios en la forma de usar este popular aliado del verano.

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