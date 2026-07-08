⁠⁠El secreto de colocar un corcho de vino cortado a la mitad en el frutero de la casa

¿Cansado de las molestas mosquitas en la cocina? Conoce si un simple corcho de vino cortado a la mitad mantiene tu fruta fresca y libre de insectos.

Tener un frutero lleno en la cocina es una excelente forma de mantener la fruta al alcance de la mano. Sin embargo, durante la temporada de calor y lluvias también es común que aparezcan las molestas moscas de la fruta, atraídas por las piezas más maduras.

Entre los remedios caseros de la abuela de los que se habla desde hace años existe uno muy conocido: colocar un corcho de vino natural, cortado a la mitad, dentro del frutero. Muchas personas aseguran que este sencillo truco ayuda a mantener alejados a estos insectos e incluso a conservar la fruta por más tiempo. Pero, ¿realmente funciona?

¿De dónde surge este remedio?

El corcho natural proviene de la corteza del alcornoque y es un material ligero y poroso. Precisamente por esa característica, algunos creen que puede absorber parte de la humedad que se acumula alrededor de la fruta; así como que un corcho usado conserva un ligero aroma del vino que podría influir en la presencia de insectos.

Sin embargo, estas explicaciones forman parte de las “teorías” que rodean este remedio casero y realmente no cuentan con evidencia científica que demuestre que el corcho ahuyenta a las moscas de la fruta o retrasa la maduración de los alimentos, aunque tampoco pierdes nada por intentarlo.

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¿Vale la pena intentarlo?

Sí, si ya tienes un corcho de vino natural, probar este remedio no es ningún riesgo para los alimentos. Estas son las recomendaciones que suelen compartirse:

Utiliza un corcho natural, no uno de plástico o silicona.

Córtalo a la mitad para exponer una mayor superficie.

Colócalo entre las frutas o en la base del frutero.

Sustitúyelo cuando se deteriore o después de algunas semanas de uso.

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Lo que sí ayuda a evitar las moscas de la fruta

Las medidas que sí cuentan con mayor respaldo son mantener limpio el frutero, retirar las frutas demasiado maduras o dañadas, lavar con frecuencia los recipientes donde se almacenan los alimentos y evitar que se acumulen restos de fruta o líquidos azucarados en la cocina.

Si el problema ya está presente, una trampa casera con vinagre de manzana y unas gotas de jabón para platos suele ser una de las alternativas más eficaces para capturar las moscas adultas.

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