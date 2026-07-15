La espera continúa: “The Batman Part II” pospone su estreno hasta 2028

Los fans deberán esperar un año más

La espera para volver a ver a Robert Pattinson como Batman será más larga de lo previsto. Warner Bros. anunció un nuevo cambio en el calendario de estrenos y confirmó que The Batman Part II llegará a las salas de cine el 18 de febrero de 2028, retrasando nuevamente una de las producciones más esperadas del universo de DC.

La película, dirigida por Matt Reeves, ya había sufrido modificaciones en su calendario durante los últimos años, pero esta nueva fecha significa que la secuela llegará casi seis años después del estreno de The Batman, lanzada en 2022 y protagonizada por Robert Pattinson como una versión más oscura y detectivesca del icónico superhéroe.

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Matt Reeves comparte el primer vistazo

Pese a la decepción por el retraso, Matt Reeves ofreció un adelanto que rápidamente emocionó a los seguidores del personaje. A través de una prueba de cámara, el cineasta mostró por primera vez el regreso de Robert Pattinson enfundado nuevamente en el traje del Caballero de la Noche.

Las imágenes, aunque breves, permitieron apreciar algunos cambios en el diseño del uniforme, despertando teorías entre los fanáticos sobre la evolución del personaje y el tono que tendrá esta nueva entrega. El avance fue suficiente para convertir el anuncio en tendencia en redes sociales, donde miles de usuarios reaccionaron entre la emoción y la frustración por la larga espera.

"The Batman Part II". (Photo by Joe Maher/Getty Images) / Joe Maher Ampliar

Una secuela rodeada de expectativas

Desde el éxito de The Batman, la continuación se ha convertido en uno de los proyectos más esperados de DC Studios. La primera película fue elogiada por presentar un Batman más humano, centrado en la investigación criminal y en una Gotham marcada por la corrupción y el caos.

Aunque la historia de la secuela permanece bajo estricta reserva, se espera que continúe los acontecimientos ocurridos tras las inundaciones que devastaron Gotham y que amplíe el universo construido por Reeves, incluyendo la conexión con la serie The Penguin.

"The Batman Part II". (Photo by MEGA/GC Images) / MEGA Ampliar

El elenco regresa a Gotham

Además de Robert Pattinson como Bruce Wayne, se prevé el regreso de actores como Andy Serkis, Jeffrey Wright y Colin Farrell, quien retomará su papel como Oz Cobb, mejor conocido como El Pingüino. También se ha informado de nuevas incorporaciones al reparto, aunque los detalles sobre sus personajes continúan siendo un misterio.

Mientras tanto, Warner Bros. y Matt Reeves mantienen el hermetismo sobre la trama y los villanos que aparecerán en esta nueva aventura. Por ahora, el primer vistazo de Pattinson ha servido como un recordatorio de que la producción sigue avanzando, aunque los seguidores tendrán que esperar hasta 2028 para regresar a las sombrías calles de Gotham.

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