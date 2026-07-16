Trump llega a las monedas: EU presenta diseño conmemorativo por el 250 aniversario de su Independencia

Mx - Donald Trump, presidente de los Estados Unidos. (Photo by Klaudia Radecka/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto

Una moneda para celebrar un momento histórico

En el marco de los preparativos por el 250 aniversario de la Independencia de Estados Unidos, el Departamento del Tesoro presentó el diseño oficial de una nueva moneda conmemorativa de un dólar que llevará el rostro del presidente Donald Trump, convirtiéndose en una de las piezas más comentadas de las celebraciones previstas para 2026.

El anuncio fue realizado por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien mostró públicamente el diseño de la moneda y aseguró que representa el espíritu patriótico que busca transmitir la conmemoración del llamado “Semiquincentenario”, es decir, los 250 años de la Declaración de Independencia de Estados Unidos.

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Así será la nueva moneda

El anverso de la moneda muestra un retrato frontal de Donald Trump con traje y corbata, acompañado por la palabra “Liberty” (Libertad), el lema nacional “In God We Trust” y las fechas “1776-2026”, que hacen referencia al aniversario de la fundación del país.

En el reverso aparece el águila calva estadounidense con las alas extendidas, rodeada por estrellas y el número “250”, además de las inscripciones “United States of America” y “One Dollar”, elementos tradicionales de la numismática estadounidense adaptados para esta edición especial.

Aunque su apariencia es dorada y ha sido presentada como una moneda de colección, distintas versiones sobre sus características han circulado. El Departamento del Tesoro la ha anunciado como una emisión conmemorativa de un dólar con acabado dorado para las festividades nacionales.

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Una decisión que rompe con la tradición

La emisión ha despertado un intenso debate debido a que históricamente Estados Unidos ha evitado colocar en sus monedas a presidentes en funciones. Durante décadas, esta práctica se consideró una manera de preservar la neutralidad de los símbolos nacionales y evitar el culto a la personalidad de los gobernantes.

Sin embargo, la administración de Trump defendió la decisión argumentando que el aniversario número 250 representa una ocasión excepcional y que el mandatario ha desempeñado un papel relevante en esta etapa de la historia estadounidense.

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Entre el reconocimiento y la polémica

Como era de esperarse, la presentación dividió opiniones. Simpatizantes del presidente celebraron que su imagen forme parte de una edición conmemorativa dedicada a uno de los aniversarios más importantes del país, mientras que críticos consideran que la medida fortalece la identificación entre la figura presidencial y los símbolos oficiales del Estado.

La moneda comenzará a distribuirse durante el otoño de este año como parte de los actos oficiales rumbo al aniversario de la Independencia, integrándose a una serie de actividades conmemorativas que el gobierno estadounidense prepara para celebrar los dos siglos y medio de la nación.