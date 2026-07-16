Toque de queda digital: Reino Unido plantea limitar las redes sociales por las noches

Un nuevo paso para proteger a los adolescentes

El Reino Unido continúa endureciendo su estrategia para proteger a los menores de edad en internet. Ahora, el gobierno británico propone establecer un toque de queda nocturno en las redes sociales para adolescentes de 16 y 17 años, una medida que impediría el acceso a plataformas como TikTok, Instagram, Facebook, X, Snapchat y YouTube durante las horas de sueño.

La iniciativa contempla que la restricción funcione de manera automática entre las 00:00 y las 06:00 horas. Aunque los jóvenes podrían desactivar esa configuración de forma voluntaria, el objetivo es que el límite esté activado por defecto para fomentar hábitos digitales más saludables.

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La preocupación por el impacto de las redes

La propuesta surge en medio de un creciente debate sobre los efectos que el uso prolongado de las redes sociales tiene en la salud mental, el rendimiento escolar y el descanso de los adolescentes.

Autoridades británicas consideran que pasar varias horas conectados durante la noche afecta la calidad del sueño, disminuye la concentración en clases y reduce el tiempo destinado a la convivencia familiar. Además del toque de queda, el plan contempla desactivar por defecto funciones diseñadas para prolongar el tiempo de uso, como la reproducción automática de videos y el desplazamiento infinito de contenido.

Mx - Toque de queda en redes sociales para adolescentes. (Photo by Anna Barclay/Getty Images) / Anna Barclay Ampliar

Esta política forma parte de una estrategia más amplia del gobierno para regular el entorno digital de los menores, después de haber anunciado previamente restricciones aún más severas para los usuarios menores de 16 años.

Las plataformas tendrían que adaptarse

De concretarse, las empresas tecnológicas serían las responsables de aplicar estas configuraciones predeterminadas mediante mecanismos de verificación de edad y ajustes automáticos en sus aplicaciones.

El gobierno británico prevé presentar la legislación correspondiente antes de que termine 2026, con la intención de que las nuevas reglas entren en vigor durante la primavera de 2027. Las compañías que incumplan las obligaciones podrían enfrentar importantes sanciones económicas.

La propuesta también coincide con una etapa de mayor escrutinio hacia las grandes plataformas digitales, que enfrentan investigaciones y presiones regulatorias relacionadas con la protección de menores y el diseño de funciones que incentivan un uso prolongado de sus servicios.

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Una medida que divide opiniones

Como ocurre con otras regulaciones sobre el uso de internet, la iniciativa ha generado opiniones encontradas. Sus defensores sostienen que establecer límites automáticos puede ayudar a mejorar el descanso, disminuir la dependencia de las redes sociales y promover un equilibrio entre la vida digital y la vida cotidiana.

Mx - Adolescentes usando redes sociales. (Photo by Matt Cardy/Getty Images) / Matt Cardy Ampliar

Sin embargo, algunos especialistas y representantes de la oposición consideran que la medida podría tener un impacto limitado, ya que los adolescentes tendrían la posibilidad de modificar la configuración y seguir utilizando las plataformas durante la madrugada. También señalan que el verdadero reto consiste en educar sobre un uso responsable de la tecnología, más que imponer restricciones técnicas.

Aun con las críticas, el Reino Unido se suma a la tendencia internacional de establecer mayores controles sobre el acceso de los menores a las redes sociales. Diversos países exploran mecanismos similares para reducir los riesgos asociados al uso excesivo de estas plataformas y reforzar la seguridad digital de niños y adolescentes.