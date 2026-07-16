Por qué los peines de madera cuidan el cabello mucho mejor que los de plástico

Los peines de madera ayudan a reducir la electricidad estática, minimizan la rotura del cabello y distribuyen mejor los aceites naturales del cuero cabelludo.

Cuando pensamos en cuidar el cabello, casi siempre nos vamos directo al shampoo, las mascarillas o los aceites, pero hay algo que usamos prácticamente todos los días y al que casi nadie le hace caso: el peine.

Y, aunque no hacen milagros, hay muchas personas que dicen notar la diferencia después de empezar a usarlos.

Una opción para bajar el frizz

Una de las principales razones por las que mucha gente prefiere un peine de madera es porque normalmente genera menos electricidad estática que algunos peines de plástico. Eso puede ayudar a que el cabello no se esponje tanto, sobre todo cuando hace mucho calor, el ambiente está seco o tu pelo se enchina con facilidad.

Al final, el cabello suele verse un poco más acomodado y con menos pelitos parados, aunque el resultado cambia dependiendo de tu tipo de cabello y de las condiciones del ambiente.

TE PUEDE INTERESAR: Alopecia: Por qué no te crece el pelo y quién SÍ puede ayudarte (Spoiler: es un dermatólogo)

Puede desenredar con más suavidad

Los peines de madera de buena calidad normalmente tienen los dientes bien pulidos y con las puntas redondeadas, por lo que suelen deslizarse más fácil entre el cabello. Si además lo desenredas con calma, empezando por las puntas y poco a poco subiendo hacia la raíz, puedes disminuir los jalones y evitar que el cabello se quiebre por peinarlo de forma brusca.

TE PUEDE INTERESAR: El verano 2026 se lleva en la piel: las tendencias de maquillaje y cabello que dominarán la temporada

Ayuda a repartir los aceites naturales

Cuando te peinas desde la raíz hasta las puntas, los aceites naturales del cuero cabelludo se van distribuyendo mejor a lo largo del cabello. Eso puede hacer que se vea con un brillo más uniforme y una apariencia más saludable, sin importar de qué material sea el peine.

Eso sí, muchas personas sienten que con un peine de madera este proceso resulta más cómodo, aunque no existe evidencia de que la madera distribuya el sebo mejor que otros materiales.

¿Cómo elegir un buen peine de madera?

Si te animas a probar uno, procura que sea de buena calidad y que tenga los dientes completamente lisos y bien pulidos. Más que fijarte en el tipo de madera, lo importante es que no tenga rebabas ni bordes ásperos que puedan atorarse en el cabello o terminar rompiéndolo.

TE PUEDE INTERESAR: Evita el frizz en tu cabello con estas recomendaciones

¿Cómo cuidarlo?

Para que te dure mucho tiempo, procura no dejarlo metido en agua ni guardarlo en lugares donde haya humedad todo el tiempo. Lo mejor es limpiarlo de vez en cuando con un paño apenas húmedo o con un cepillito para quitar los cabellos y residuos que se vayan acumulando. Después, déjalo secar completamente antes de volver a usarlo.

Un cambio sencillo que vale la pena probar

Cambiar un peine de plástico por uno de madera no va a transformar tu cabello de un día para otro, pero sí puede ser uno de esos cambios sencillos que muchas personas incorporan a su rutina porque sienten que les ayuda a controlar mejor el frizz, desenredarse con más comodidad y tratar su cabello con un poco más de cuidado.

TE PUEDE INTERESAR: Beauty Reinvented: ¿Cómo dejarse las canas y amar el proceso?