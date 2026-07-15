La única película de Disney que no puede volver a doblarse en español por órdenes de Walt Disney

Disney es una de esas empresas internacionales que tienen miles de fans en todo el mundo y, no es para menos. Crearon un impero con la ilusión de miles de niños para retratar una realidad en Estados Unidos, así, una de sus películas más famosas no puede ser doblada al español por el simple hecho de que Walt Disney lo ordenó. Te contamos de qué cinta se trata y por qué esta decisión es tan respetada dentro de la empresa del ratón más famoso.

¿Qué película de Disney no puede volver a doblarse al español?

De acuerdo con el mismo Walt Disney, la película en español “El libro de la selva” no debe volverse a doblar. Y es que en la cinta cuenta con interpretaciones de actores de alto nivel como:

Germán Valdés “Tin Tan”

Luis Manuel Pelayo

Diana Santos

Carlos Petrel

Alfonso Arau

Entre otros actores y actrices de doblaje, se dice que Walt Disney quedó encantado con la versión en español de “El libro de la selva” que dió la instrucción de conservar esa versión para todos los futuros lanzamientos. Por ende, la película debía seguir distribuyéndose con el doblaje realizado en México.

Mx - Tin Tan Disney en doblaje Baloo Ampliar

¿Por qué Walt Disney tomó esa decisión?

Además de que le gustara tanto la versión mexicana, según diversas fuentes sobre la historia del doblaje, Disney consideró que la adaptación al español había capturado perfectamente el espíritu de los personajes.

Muchos le atribuyen la esencia nada más y nada menos que a Tin Tan pues, aportó su estilo característico al personaje de Baloo, mientras que Edmundo Santos realizó una adaptación muy cuidad de los diálogos y canciones, convirtiendo ese doblaje en uno de los más reconocidos de la historia de Disney y Latinoamérica.

¿Hay implicaciones legales si no se llega a seguir esta orden?

Realmente no ya que, no existe una ley como tal o cláusula que castigue a quien lo haga. Sin embargo, los empleados Disney han respetado durante décadas la voluntad de su fndador, manteniendo el doblaje original en las ediciones para Latinoamérica como VHS, DVD, Blue-ray y plataformas digitales.

Incluso, en la plataforma de streaming sigue disponible esa versión clásica, considerada una pieza histórica del doblaje en español.