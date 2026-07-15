Preocupante que el Gobierno Federal no sepa a quién le ofreció información Marina del Pilar: Javier Garza

El gobierno no mide con la misma vara, no es lo mismo cuando se trata de la oposición, pero finalmente es colaborar con un gobierno extranjero, señaló el periodista Javier Garza, luego de la defensa hecha por el gobierno federal de la gobernadora de Baja California, Marina Del Pilar, de quien dijo “está ofreciendo información que no hay en otro lado”; “lo preocupante es que ni el Gobierno Federal ni la gobernadora saben a quién le ofreció información”.

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En entrevista con Gabriela Warkentin, para “Así Las Cosas”, el periodista y director de Horizonte Lagunero recordó el caso de la gobernadora de Chihuahua, la panista, Maru Campos refiriendo que “ni siquiera quedó claro que haya sido por complicidad o por ignorancia”; pero que “en el caso de Marina del Pilar es proactiva y se ofrece a colaborar y a pasar información”.

#AlAire @jagarzaramos, periodista y director de Horizonte Lagunero



Escándalo porque agentes de la CIA operan en un estado gobernado por el PAN. Todo tranquilo cuando una gobernadora de Morena ofrece contar a EU lo que se trata en las mesas de seguridad#AsíLasCosasW con… pic.twitter.com/doQ27YORFA — Así Las Cosas (@asilascosasw) July 15, 2026

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Harfuch sacrifica el rigor policiaco por necesidad política

Garza criticó los dichos el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch quien ayer afirmó que “en los audios que se hicieron públicos no se infiere que se vaya a dar información” y que en las mesas de los estados no hay grado de sensibilidad de la información que se maneja.

Por ello señaló que “ la peor faceta de Omar García Harfuch sale a relucir cuando se quita la cachucha de policía y se pone la de político y se pone a decir cosas que son verdaderamente inverosímiles y absurdas como en la conferencia de ayer… cuando sacrifica el rigor policiaco por una necesidad política es también un poco lo que explica porque la seguridad se ha manejado algunas veces tan deficiente”.

Y a decir de la presidenta Sheinbaum quien señaló que la gobernadora “no se sabe con quién habló y no pone en riesgo la seguridad de Baja California”, Garza afirma, “lo hace por iniciativa propia”.

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