¿Qué son las ‘Trad wifes’ y por qué comienza a volverse viral este estilo de vida que pone en peligro el derecho de las mujeres?

En redes sociales, comienza a volverse viral un movimiento ultra conservador en voz de Erika Kirk, si, viuda de Charlie Kirk, a quien se le atribuye comenzar con este tipo de ideología que promueven relaciones humanas que atentan con el voto de las mujeres y sus derechos. Te contamos qué es lo que se sabe y qué tan peligroso es que ocurra algo así en el mundo.

¿Qué son las ‘Trad wifes’?

De acuerdo con distintas definiciones, las trad wifes o esposas conservadoras, son aquellas mujeres que buscan tener una familia tradicional heterosexual pero con tintes un tanto ultra conservadoras. Ellas promueven el servir a sus esposos y sus familias, poniendo por encima de ellas a todos y todas.

Sin embargo, con esto también proponen que las mujeres no puedan ni quieran trabajar, incluso, se infantilizan bastante para que sus esposos y cualquier relación con un hombre heteronormado (principalmente hablando) las vea como inferiores, alimentando el machismo que traen consigo.

Es decir, esto no solo puede afectar en las relaciones sociales, sino en todo el mundo.

¿Por qué se dice que es peligroso ser una ‘Trad wife’?

Este tipo de ideas que se promueven a través de un gobierno ultra conservador como lo está siendo Estados Unidos e Israel, pueden poner en peligro a miles de países sobre todo, a los latinoamericanos. No es coincidencia que ahora, la mayoría de los sudamericanos tengan gobiernos de derecha, tal como lo hicieron gobiernos anteriores en México.

Es fácil meterse en la cabeza de la clase trabajadora diciendo que “sus derechos importan y que lo mejor para ellos y ellas, es seguir trabajando para poder alcanzar un nivel socioeconómico alto” sin embargo, esta es la falacia más sencilla para usar. El nivel socioeconómico de una persona está determinada por su contexto social, cultural, geográfico y político.

Aunque por otro lado, es fácil esparcir este discurso tradicional ya que, las redes sociales juegan un papel sumamente importante en este momento y gracias a ellas, este discurso comienza a ser más que un lado del entretenimiento en TikTok, sino un brainwash fuerte para personas aspiracionistas a una vida bastante compleja de acceder cuando existe el capitalismo.

¿De dónde nace la idea de rebajar a las mujeres a ser una ‘Trad wife’?

Desde tiempos antiguos, cuando comenzaba la época eclesiástica en Europa, la Iglesia convirtió a la biblia como el libro predilecto al que solo los hombres sabios tenían acceso. Aunado a ello, los reyes de todas las monarquías creyeron en quienes eran los hombres cercanos a Dios, borrando la existencia de las mujeres como sujetos de derechos y ciudadanas de este tipo de sociedades.

Más tarde, llega el capitalismo, que no hace más que evidenciar la desventaja de las mujeres, vendiendo este discurso de que son más emocionales, sensibles, recatadas y necesitan servir a su familia. Que si se piensa bien, esto fue funcional tanto para la Iglesia como para el capitalismo pues, es una relación en donde se procrean hijos que sirven para seguir trabajando y funcionando en un sistema donde los opresores tienen mano de obra y que en un futuro, serán adultos que trabajen en distintas empresas haciendo más rico al rico.

Con esto, se puede entender que el sistema es a quien le conviene que las mujeres sean unas ‘Tride wifes’ y que el conservadurismo siga en pie para que el capitalismo funcione.