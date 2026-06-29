“Me dijo que a él no le pasaría nada”: Esposa de exdirector de PEMEX rompe el silencio sobre agresiones

En entrevista con Gabriela Warkentin la esposa de Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de PEMEX, María Felicia Jiménez, informó que la primera ocasión que subió los vídeos donde fue violentada por su esposo para denunciarlo a través de varias páginas se los borraron y cuando utilizó la página del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL), dependencia a la cual Rodríguez Padilla formaría parte le limitaron el acceso a la plataforma lo que refleja que la persona encargada lo estaba protegiendo; la Secretaría de Energía negó que se formalizara su incorporación.

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Jiménez señaló que Víctor Rodríguez Padilla ejerció violencia física por primera ocasión en el año 2020, y recordó que ya habían tenido diferencias de opinión y violencia verbal; además dio a conocer que platicará con la Secretaría de las Mujeres para darle seguimiento a su caso.

“Yo tenía los vídeos guardados hace tiempo, me faltó mucho valor, quizás el miedo me vencía, quizás no, también el miedo me vencía porque él no era cualquier figura, él era el director de la empresa para estatal más grandes de México y una de las más grandes del mundo con mucha influencia y me dijo que a él no le iba a pasar nada, eso sí me lo dijo y me dijo tú tienes todas las de perder, porque no tienes ni cómo sostenerte ni económicamente, ni cómo sostener al niño, ni cómo pagar una renta y fue todo un entramado de cómo explicarlo”. — María Felicia Jiménez, esposa de Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de PEMEX

¿Qué pidió a las autoridades y a otras mujeres?

La esposa del exdirector de PEMEX comentó que no sabía a donde dirigirse para denunciar a Víctor Rodríguez Padilla por ejercer violencia física contra ella y pidió al gobierno brindar más información a las mujeres, principalmente para las que viven en zonas rurales o de alto riesgo.

“Creo que el gobierno actual y los gobiernos futuros deben enfocarse como para disminuir pues esta violencia doméstica y violencia física, violencia de acoso en el trabajo, que a veces la sufrimos en el metro, en diversos lugares y saber a dónde dirigirse, saber a qué número llamar”. — María Felicia Padilla, esposa de Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de PEMEX

Les pido a las mujeres que no se callen, hablen y vayan a hacer la denuncia.



No dejen que su agresor pueda hacerle esto a otras mujeres, desgraciadamente han callado a muchas que ya no hablan: María Felicia Jiménez, esposa de Víctor Rodríguez Padilla en entrevista con @warkentin… pic.twitter.com/eaz7pKqpSX — Así Las Cosas (@asilascosasw) June 29, 2026

Jiménez pidió a las mujeres que no se calle y que denuncien a sus agresores que no permitan que violenten a otras mujeres sin importar cuanto tiempo pase, “que hablen, que hablen, que alcen su voz, que no se dejen, que es tiempo de mujeres”.

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