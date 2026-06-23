Trabajos en manos de mujeres corren tres veces más riesgo de desaparecer con la IA, advierte especialista

La llegada de la IA representa un reto de transformación y adaptación para las mujeres, quienes tienen mayor riesgo de reemplazo laboral. / Maria Korneeva

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), puestos en manos de mujeres, administrativos y repetitivos corren tres veces más riesgo de automatizarse y desaparecer por la implementación de la IA , el mercado laboral cambia cada minuto, las certificaciones de otros tiempos, que podían durarnos cinco años ya no funcionan. Las cosas se mueven tan rápido que toca entender el mercado cambiante, afirmó la directora de Laboratoria para México, Úrsula Quijano, quien asegura “estamos a muy buen tiempo de seguir entendiendo el mercado laboral con las mejores credenciales para perfiles más empleables”.

Con más de 11 años trabajando en México y en otros 10 países en América Latina para que las mujeres tengan mayor confianza, habilidades digitales y conexiones para un mejor empleo y prosperen en una era habilitada por la IA, Quijano detalló en entrevista con Jeanette Leyva Reus en el espacio de Negocios W, que la participación de las mujeres en la economía todavía es baja. 78% es la participación de los hombres, y solo el 47% de las mujeres.

Inteligencia Artificial: ¿Oportunidad o Riesgo para las Mujeres en el Mercado Laboral?#AlAire | Úrsula Quijano, directora de Laboratoria para México#NegociosW con @JLeyvaReus



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De acuerdo con un estudio reciente, señaló que “menos del 30% de las mujeres están llegando a las áreas de corte tecnológico”, pese a tantas mujeres estudiante carreras relacionadas a este mercado laboral.

Sobre la permanencia, dijo, debemos considerar el cómo nos acercamos a las habilidades de pensamiento crítico, habilidades, matemáticas, múltiples factores que nos dejan poco representadas en el mercado laboral y con grandes brechas salariales.

Por ello, Laboratoria a través de su programa “Activa tu carrera”, permite a navegar en el mercado laboral desde una mayor autoconfianza, sin importar si has dejado de trabajar por tres años o desde tu labor hay temor de reemplazo por la IA.

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Capacitación y nuevas oportunidades ante la inteligencia artificial

Actualmente el aprendizaje , dijo Úrsula Quijano “es para los flujos de trabajo mayores y no ser reemplazable”

El segundo componente son las habilidades en el mercado laboral , para demostrar que sabemos analizar datos, y aprovechar las herramientas de IA, son clave para continuar

Y en tercer lugar, “no hay mejor fórmula que te sepas mover en un mercado con conexiones”.

De acuerdo con el Foro Económico Mundial, adelantó, la IA va a desplazar a cerca de 90 millones de empleos a nivel mundial, sin embargo, esto vendrá acompañado de 170 millones de trabajos nuevos, por lo que es necesario saber navegar con mayores credenciales en el mar del mercado laboral, adelantó.

Más de 1500 empresas están contratando a las mujeres que han tomado la iniciativa de renovación desde Laboratoria , empleos con buenos sueldos y proyección de crecimiento, es decir una economía incluyente con mucha perspectiva de género, afirmó.

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