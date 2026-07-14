Preocupa al sector automotriz la postura del gobierno ante el T-MEC: Luis Lozano

El expresidente de Toyota Motor de México resaltó que no se ha discutido públicamente el tema de competitividad de México y autoridades podrían estar abriendo la jaula a los cocodrilos con Olinia. / FG Trade Latin

Preocupa escuchar posturas y reflexiones gubernamentales de autoridades mexicanas señalando que el libre comercio cambió y que habrá aranceles diferenciados , porque de lo que se trata es ver hacia el futuro y si las empresas cumplen, no debería haber arancel, pero no todas cumplen, señaló el expresidente de Toyota Motor de México y actual director de Odysseus Business Intelligence, Luis Lozano, sobre el futuro del sector automotriz en México con la revisión del T-MEC.

En entrevista con Jeanette Leyva Reus, para Negocios W, el exdirector de Toyota Motor de México, refirió que entre las malas noticias aun no hay un documento definido del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, T-MEC, lo que implica que “que no habrá por algún tiempo una certeza, porque la revisión va lenta”.

La buena noticia, dijo “es que México y Canadá han emitido su posicionamiento con su deseo de continuar en el Tratado otros 16 años, así como lo trascendido sobre la postura de Estados Unidos en cuanto a la industria automotriz, que a pesar de las declaraciones políticas de ciertos protagonistas globales, sí hay una intención de Estados Unidos de continuar con el Tratado, aunque con ciertas condiciones”.

¿Hacia dónde va el futuro del T-MEC y la industria automotriz en México?#AlAire | Luis Lozano, expresidente de Toyota México y director de Odiseus Business Intelligence#NegociosW con @JLeyvaReus



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Recalcó que “No se ha discutido públicamente el tema de cómo vamos a preservar la competitividad de la región frente a otros países en donde está en franco ataque comercial de exportación de vehículos como en el caso de los vehículos Chinos”.

Y lamentó que si se mantienen los aranceles habrá empresas que tengan que tomar definiciones ante la incertidumbre y la falta de inversiones, decisiones que tienen ver con costos y traslados.

Por ello recomendó “el gobierno mexicano debería redefinir qué es lo que se considera manufactura en México antes de meterse en otro problema”.

“México tiene que ser más competitivo para que a pesar de un arancel marginal sigamos siendo competitivos y las empresas no decidan irse”.

Hasta ahora dijo, las empresas han tratado de no trasladar el incremento de aranceles hasta el público, el mercado no lo ha sufrido en términos de precios en Estados Unidos, pero a costa de las empresas productoras en México y Canadá.

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¿Cuál es el contexto de la industria automotriz en México y qué opina de Olinia?

Aunque la industria automotriz tuvo su mejor año en 2025, e implementó un arancel en México a países con los que no tenemos tratado, hemos visto que en ciertas marcas se ha detenido el crecimiento a doble dígito. señaló Luis Lozano y recalcó ahora tenemos que hace el pastel más grande porque las empresas han crecido y México tiene hoy en día cerca de 65 marcas, uno de los mercados más dinámicos del mundo.

Sobre Olinia, el exdirector de Toyota Motor de México, dijo “hay quienes lo quieran comprar y hay quienes no, si este producto le conviene a la gente por vía de costo y conveniencia entonces va a tener cierto éxito, pero a mí me preocupa mucho las limitaciones tecnológicas que ha presentado y que presentaron desde que enseñaron el vehículo, que son andar a 50 kilómetros por hora y y que tenga una autonomía de 150 kilómetros de carga, lo que lo hace un poco limitado”. Sobre la seguridad de la marca del Gobierno mexicano dijo, “sabemos que no cumple con las normas de seguridad establecidas, entonces se habla de una subcategoría”, es como “abrirle la jaula a los cocodrilos y generar dos tipos de autos en las calles”.

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