T-MEC seguirá vigente hasta 2036, confirma Marcelo Ebrard

El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) continuará vigente hasta 2036 y entrará a un proceso de revisión T-MEC anual, informó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, tras la conversación que sostuvo con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, y el ministro de Comercio de Canadá, Dominic LeBlanc.

“Conclusión: el tratado sigue vigente hasta 2036; nos vamos a un proceso de revisión anual. El día 20 de julio recibimos a nuestra contraparte de Estados Unidos y, una vez concluida esa fase, les daremos un resultado. Recibimos muy buen trato en la conversación del día de hoy y se reconoció el papel que México ha estado jugando en estas conversaciones”. —

Resultados de la conversación con Jamieson Greer ( USTR) y Dominic LeBlanc ( Canadá) sobre el futuro del TMEC : pic.twitter.com/YKXzWx1Qds — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) July 1, 2026

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¿Qué acordaron México, Estados Unidos y Canadá sobre el T-MEC?

El titular de Economía explicó que los tres países optaron por la segunda ruta prevista en el acuerdo comercial, la cual consiste en mantener vigente el tratado y realizar revisiones anuales.

“O bien, si alguna de las partes no toma ese camino, en Estados Unidos le dicen rubber stamp, que es como poner una estampilla automática. Si no es así, entonces se va a entrar a un proceso en donde las revisiones son anuales. Durante la vigencia del tratado que ya expliqué es hasta 2036. Entonces, esto fue lo que se nos comunicó, que vamos a seguir ese camino, el segundo camino. No es sorpresa, ya lo sabíamos, ya lo había dicho Estados Unidos, ya lo había aclarado el embajador Greer en diversos foros. Bueno, entonces, es el segundo tema que hoy se comentó. El tercer tema que se comentó es el que tiene que ver con la próxima ronda con México, que tendrá verificativo el día 20 de julio, o en torno al 20, quizá más días. ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer en esas rondas? Pues resolver los temas que le preocupan a Estados Unidos y resolver los temas que nos preocupan a nosotros”, aclaró Ebrard.

Les comparto lo previsto en el TMEC respecto a la reunión de mañana : pic.twitter.com/QQo1BTc9qJ — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) June 30, 2026

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¿Qué sigue en la revisión del T-MEC?

El secretario de Economía reiteró que el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá mantiene su vigencia hasta 2036 y descartó cualquier anuncio de salida por parte de alguno de los socios comerciales.

“El tratado que tenemos con Estados Ucnidos y Canadá tiene una vigencia hasta 2036 y eso no se ha modificado. Sigue vigente el tratado México, Canadá y Estados Unidos hasta 2036. La primera posibilidad era que nos dijeran: ‘ya nos vamos’. Esa posibilidad está considerada en el tratado, tendrías que avisar seis meses antes, pero podrían haberlo hecho hoy. Eso no ocurrió. En ninguna de las partes dijo: ‘ya me voy del tratado’. Eso no sucedió en la conversación”, puntualizó.

Ebrard recordó que el acuerdo comercial contempla dos escenarios: que alguno de los tres países notifique su intención de retirarse con seis meses de anticipación o que se realice una revisión conjunta para extender su vigencia.

“Lo que acordamos el día de hoy es iniciar los trabajos de la revisión del tratado. Vamos a organizar los grupos de trabajo y estimamos que, en la segunda mitad de septiembre, estaremos ya en una fase mucho más avanzada”.

Finalmente, el funcionario señaló que México buscará que la revisión T-MEC concluya durante este mismo año para reducir la incertidumbre entre inversionistas y empresas de los tres países.

“Entre más pronto se concluya, mejor. Esa es la posición de México. Porque reduce incertidumbre y eso nos ayuda a todos”. —

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