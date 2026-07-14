La Presidenta hace bien en distanciarse de la CNDH y su degradación: Santiago Aguirre

Luego de la publicación de la recomendación de la CNDH que exime el actuar del Ejército Mexicano en los hechos ocurridos en la noche de Iguala y en hechos posteriores relacionados con la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, el académico de la Ibero y exdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Augustín Pro-Juárez, Santiago Aguirre, refirió que “no es de sorprender, desde que inició la gestión de Rosario Piedra, reelecta para otro periodo inmerecidamente, se ha caracterizado por su posicionamiento incondicional al Ejecutivo, por la pérdida de autonomía por la ideologización en sus actuaciones por la destrucción institucional de la propia Comisión.

En entrevista para “Así Las Cosas” con Isaac Morán, Luis Ávila y Nayeli Roldán, en ausencia de Gabriela Warkentin, Aguirre reconoció que la Presidenta Sheinbaum “hace bien en distanciarse de la CNDH y esto amerita una reflexión más profunda, lo que vemos en la CNDH es la renuncia a cumplir su mandato constitucional de ser contrapeso, de monitorear las violaciones a derechos humanos y de colocarse del lado de las víctimas para balancear un poco su relación frente al poder”.

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Santiago Aguirre, quien acompaño por años desde el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro-Juárez, a los padres de los normalistas afirmó.

“Creo que en este documento que se publicó se llega a un nuevo punto de degradación, lo que hace la Comisión Nacional de Derechs Humanos en este largo documento que no merece el calificativo de investigación, es hacer un recuento hemerográfico plagado de adjetivos para cargar en contra de quienes se involucraron en la investigación del caso en contra del secretario Encinas, que hizo una buena labor en contra del fiscal del caos Omar Gómez Trejo, en contra de los expertos internacionales en contra también de las organizaciones civiles llegando al externo muy preocupante en el casos del Centro Pro, de incluir información fiscal que está bajo custodia del SAT”.

Lo que vemos en la @CNDH es la renuncia a cumplir su mandato constitucional de ser contrapeso de monitorear las violaciones de derechos humanos y de colocarse de lado de las víctimas para balancear un poco su relación frente al poder.



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Para el caso de Ayotzinapa que Santiago consideró “bastante manoseado” el documento de la CNDH dijo “no aporta nada hacia el esclarecimiento de la verdad y solo cumple con la función de lavarle la cara al Ejército”.

¿Cuál es la postura de las investigaciones serias sobre el Caso Ayotzinapa?

Aguirre afirmó, “quienes estudiamos a fondo el caso y con seriedad, nunca apuntamos a una responsabilidad directa de elementos del ejercito en la privación de la libertad de los jóvenes, a lo que se apostó siempre y se probó con el tiempo es a que los elementos del Ejército desplegados en Iguala conocían la operación de Guerreros Unidos, algunos de ellos mantenían vínculos de convivencia y de protección, también se acreditó que habían puesto en marcha una operación de infiltración ilegal en la Normal”:

Y recordó que “al involucrarse en la investigación elementos del Ejército y la Marina, participaron en la elaboración de una versión que no se sustentaba en evidencia científica y recurrieron para ello a la tortura, eso era lo que en esencia se señalaba sobre la responsabilidad de las Fuerzas Armadas”.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos dijo, busca “con infundios tergiversaciones y adjetivos” demeritar años de investigación. Por ello celebró “la distancia con la que la Presidenta se refiera a la CNDH demuestra que cuando llega a este nivel de degradación deja de ser útil incluso para quienes se beneficiaban de su falta de autonomía”.

Y llamó a que otros órganos públicos se vean en el espejo de la CNDH.

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