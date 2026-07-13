Pensión Bienestar 2026: ¿Cómo cobrar en efectivo sin pagar comisión a los bancos?

Si eres beneficiario de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores o de alguno de los programas sociales del Gobierno de México, existe una forma de retirar tu dinero sin pagar comisiones bancarias.

Las autoridades federales recordaron que quienes reciben sus depósitos mediante la Tarjeta del Banco del Bienestar pueden disponer de su apoyo económico de manera gratuita, siempre y cuando utilicen los canales oficiales de esta institución financiera.

Durante julio de 2026, la Secretaría de Bienestar inició la dispersión del pago correspondiente al bimestre julio-agosto, por lo que miles de personas buscan la forma más económica de retirar su dinero sin perder parte del apoyo por el cobro de comisiones.

¿Dónde retirar la Pensión Bienestar sin pagar comisión?

La forma más sencilla de evitar cualquier cargo es acudir a un cajero automático o ventanilla del Banco del Bienestar.

De acuerdo con el propio Banco del Bienestar, los beneficiarios pueden realizar retiros de efectivo sin cobro de comisión en cualquiera de sus sucursales y cajeros automáticos distribuidos en todo el país. También es posible consultar el saldo sin costo.

Si decides utilizar un cajero automático de otro banco, podrás retirar tu dinero; sin embargo, la institución financiera que utilices aplicará una comisión por la operación, cuyo monto varía dependiendo del banco.

¿Qué pasa si retiro el dinero en otro banco?

El Gobierno de México permite que la Tarjeta del Bienestar funcione en la red bancaria nacional, por lo que puedes usar cajeros de instituciones como BBVA, Banamex, Banorte, Santander, HSBC, Banco Azteca, Scotiabank, BanCoppel, Inbursa, Banco del Bajío, Afirme y Banjército.

No obstante, en estos casos el retiro sí genera una comisión, la cual es determinada por cada banco y puede cambiar de acuerdo con sus políticas vigentes. Por ello, las autoridades recomiendan utilizar primero los cajeros del Banco del Bienestar para conservar íntegro el apoyo económico.

Además, la Tarjeta del Bienestar puede utilizarse para realizar compras directamente en supermercados, farmacias, tiendas de autoservicio, restaurantes y cualquier establecimiento que cuente con terminal bancaria, sin necesidad de retirar efectivo. De esta forma tampoco se pagan comisiones por disposición de dinero.

Recomendaciones para cobrar tu apoyo de forma segura

La Secretaría de Bienestar recomienda acudir a retirar efectivo únicamente cuando sea necesario y evitar compartir el NIP o los datos de la tarjeta con terceros.

También aconseja revisar el saldo mediante los canales oficiales del Banco del Bienestar antes de acudir al cajero y respetar el calendario de depósitos para evitar aglomeraciones durante los días de mayor afluencia.

Si no tienes un Banco del Bienestar cerca, puedes retirar el dinero en otro banco, pero recuerda que la operación tendrá un costo adicional. En cambio, los cajeros y ventanillas del Banco del Bienestar siguen siendo la única opción oficial para cobrar la Pensión Bienestar 2026 sin pagar comisión, permitiéndote recibir el monto completo de tu apoyo económico.