Festival del Tlacoyo 2026: fecha, sede y todo lo que podrás comer en Puebla

Festival del Tlacoyo 2026 en Puebla: confirman fecha, sede y los antojitos que podrás disfrutar. Getty Images

Si eres amante de la gastronomía mexicana, el Festival del Tlacoyo 2026 es una excelente opción para disfrutar uno de los antojitos más representativos del país. El municipio de Chignahuapan, Puebla, confirmó la realización de este evento como parte de las Fiestas Patronales en honor a Santiago Apóstol, donde cocineras y cocineros tradicionales ofrecerán una gran variedad de tlacoyos y otros platillos típicos de la región.

Además de la oferta gastronómica, el festival busca promover la cocina tradicional poblana, impulsar a los productores locales y atraer visitantes al Pueblo Mágico durante una de sus celebraciones más importantes del año.

¿Cuándo y dónde será el Festival del Tlacoyo 2026?

El Gobierno Municipal de Chignahuapan informó que el Festival del Tlacoyo 2026 se realizará el domingo 19 de julio, a partir de las 10:00 horas, en el Zócalo de Chignahuapan, en la Sierra Norte de Puebla. El acceso será gratuito para todos los asistentes.

El evento forma parte de las Fiestas Patronales de Santiago Apóstol, que se celebrarán del 18 al 26 de julio con actividades religiosas, culturales, artísticas y gastronómicas para habitantes y turistas.

¿Qué podrás comer en el Festival del Tlacoyo?

El protagonista será el tlacoyo, un platillo de origen prehispánico elaborado con masa de maíz nixtamalizado y relleno tradicionalmente de frijol, haba, requesón o alberjón.

Sin embargo, la experiencia gastronómica irá más allá. Los visitantes también encontrarán diferentes salsas, guisados para acompañar los tlacoyos, antojitos mexicanos, productos elaborados por cocineras tradicionales y alimentos preparados por productores locales de la región.

La intención es mostrar la riqueza culinaria de Chignahuapan y fortalecer el turismo gastronómico en uno de los Pueblos Mágicos más visitados de Puebla.