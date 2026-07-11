Argentina vs Suiza EN VIVO: previa, posibles alineaciones y dónde ver los cuartos de final del Mundial 2026

Argentina y Suiza se miden en Kansas City en el encuentro correspondiente a los Cuartos de Final del Mundial 2026.

Lionel Messi después de la remontada ante Egipto / Patrick Smith - FIFA Ampliar

¿Cómo llega Argentina a los octavos de final?

Los dirigidos por Lionel Scaloni no han perdido en lo que va de la Copa del Mundo. Vencieron a Argelia, Austria y Jordania en la fase de grupos.

En Dieciseisavos de Final, Lionel Messi adelantó a Argentina al 29´, mientras que Deroy Duarte mandó el partido al alargue. Lisandro Martínez a los dos minutos del tiempo extra volvió a poner en ventaja a los argentinos. Sidny Cabral anotó el gol del Mundial al minuto 103, pero Diney Borges con un autogol, clasificó a La Albiceleste.

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En Octavos de Final, en un partido lleno de polémica, Argentina se fue abajo ante Egipto en el marcador por dos goles, pero en los últimos minutos del tiempo regular, Cristian Romero y Messi empataron el encuentro. Enzo Fernández en el agregado, marcó el tercero que completó la remontada.

Posible alineación (4-3-1-2):

Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister; Lautaro Martínez, Lionel Messi.

Festejo de Suiza tras clasificar a Cuartos de Final / Jared C. Tilton - FIFA Ampliar

¿Cómo llega Suiza al partido contra Argentina?

Suiza empezó con un empate ante Qatar a un gol, aunque en los dos encuentros siguientes, los dirigidos por Murat Yakin vencieron a Bosnia Herzegovina y a Canadá.

En Dieciseisavos, superaron sin problemas a Argelia, con anotaciones de Breel Embolo y Dan Ndoye, avanzaron contra Colombia en los Octavos de Final. Ante los Cafetaleros, no hubo goles en el tiempo regular y tampoco en el alargue, por lo que la serie se definió en penaltis, donde Suiza venció 4 por 3 y avanzó a la siguiente ronda.

Posible alineación (4-2-3-1):

Gregor Kobel; Denis Zakaria, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Ricardo Rodriguez; Granit Xhaka, Remo Freuler, Fabian Rieder; Dan Ndoye, Ruben Vargas, Breel Embolo.

Historial entre Argentina y Suiza

Se han enfrentado en dos ocasiones en una Copa del Mundo. Primero en Inglaterra 1966, La Albiceleste venció 2 por 0 a los suizos. Después en Brasil 2014, en Octavos con gol de Ángel Di María, Argentina avanzó a la siguiente fase.

¿Qué sigue para el ganador?

El ganador de este encuentro jugará el próximo miércoles 15 de julio en Atlanta contra el vencedor entre Noruega e Inglaterra por el pase a la final.

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El encuentro entre Argentina y Suiza se podrá vivir a través de la Cadena W.

Argentina vs Suiza DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER