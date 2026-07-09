Christian Pulisic sufrió microfractura con la selección de EUA en el Mundial 2026

Christian Pulisic sufrió una microfractura y contusión ósea en la pierna derecha durante el partido de octavos de final del Mundial 2026 ante Bélgica, derrota 4-1 de EE.UU. La lesión lo mantendrá fuera varias semanas, pero no meses.

USA vs Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026 / Maja Hitij - FIFA Ampliar

¿Cuál es la lesión que presenta Pulisic

El diagnóstico es una microfractura y contusión ósea en la tibia y peroné de la pierna derecha. Confirmado por US Soccer, tras rayos X y resonancia magnética el martes.

Christian Pulisic EUA Mundial 2026 / Emma Ottosen/ISI Photos Ampliar

Al minuto 52′, 7′ del segundo tiempo, Pulisic intentó rematar desde la frontal del área y golpeó la parte posterior de la pierna del mediocampista belga Youri Tielemans. Sufrió una torsión en tobillo y rodilla. Intentó continuar, pero fue sustituido al minuto 59 por Sebastian Berhalter. Abandonando el estadio, con muletas.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: Infantino en la mira: ¿Quiénes son los eurodiputados que piden investigación contra el presidente de la FIFA?

¿Cuál será el tiempo de recuperación?

De 4 a 6 semanas, y apunta a retomar entrenamientos en agosto y estar disponible para el inicio de la Serie A 2026-27 con el AC Milan. US Soccer y Milan colaborarán en su plan de recuperación.

Christian Pulisic Mundial 2026 / Emma Ottosen/ISI Photos Ampliar

Cabe señalar que esta fue la segunda lesión de Pulisic en el Mundial. Previo al debut sufrió una molestia en la pantorrilla, agravada vs. Paraguay. Se perdió un partido de grupos y jugó con minutos limitados antes de recuperar la titularidad.

Pulisic, capitán del USMNT y figura del AC Milan, cierra un, Mundial marcado por problemas físicos, donde no pudo mostrar su mejor versión pese a contribuciones, 1 gol y 1 asistencia en el torneo. La lesión no es grave a largo plazo, pero afecta su pretemporada con el Milan bajo el nuevo técnico Ruben Amorim.