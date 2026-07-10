Florida rebautiza el aeropuerto de Palm Beach en honor a Donald Trump y desata un nuevo debate político

Un cambio que ya es oficial

Desde este 9 de julio, los viajeros que lleguen al sur de Florida encontrarán un nombre distinto en una de las principales puertas de entrada a la región. El hasta ahora Aeropuerto Internacional de Palm Beach fue rebautizado oficialmente como President Donald J. Trump International Airport, tras concluir el proceso legal y administrativo aprobado por el estado de Florida y autorizado por la Administración Federal de Aviación (FAA).

La medida responde a una ley firmada meses atrás por el gobernador Ron DeSantis y respaldada por la mayoría republicana en la Legislatura estatal. El cambio no modifica la operación de vuelos, pero sí implica una actualización gradual de la señalización, documentos oficiales, plataformas digitales e identificadores aeroportuarios.

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Un aeropuerto ligado a Trump

El aeropuerto se encuentra a pocos kilómetros de Mar-a-Lago, la residencia de Donald Trump en Palm Beach, por lo que durante años ha sido utilizado con frecuencia por el mandatario, su familia y colaboradores.

De hecho, el primer avión en aterrizar tras hacerse oficial el nuevo nombre fue el Boeing 757 conocido como “Trump Force One”, en el que viajaban Eric Trump y otros representantes de la familia. El hecho fue presentado como un momento simbólico durante la ceremonia de inauguración del nuevo nombre.

Trump celebró la decisión a través de su red Truth Social, donde calificó el día como “un gran honor” y aseguró que el aeropuerto se convertirá en uno de los más importantes del país.

Mx - Boeing 757, "Trump Force One" / Boarding1Now Ampliar

Una decisión que divide opiniones

Aunque para los simpatizantes del presidente el cambio representa un reconocimiento a su influencia política y a su estrecha relación con Florida, la decisión también ha despertado cuestionamientos.

Diversos sectores han criticado el uso de recursos públicos para financiar una modificación cuyo costo ronda los 5.5 millones de dólares, además de señalar que dedicar un aeropuerto a un presidente en funciones rompe con una tradición histórica en Estados Unidos. También han surgido inquietudes sobre el posible uso comercial del nuevo nombre y las implicaciones políticas que esto podría tener.

A pesar de la controversia, las autoridades aeroportuarias aseguraron que los pasajeros no experimentarán cambios en los servicios ni en la operación cotidiana de la terminal durante el periodo de transición.

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Un hecho sin precedentes

Con este cambio, Florida marca un precedente al convertir al aeropuerto de Palm Beach en el primer aeropuerto de Estados Unidos que lleva oficialmente el nombre de un presidente en funciones.

Durante las próximas semanas continuará la sustitución de letreros, material institucional y sistemas informáticos, mientras las aerolíneas y los viajeros se adaptan a la nueva denominación. Más allá de la logística, el rebautizo ya se perfila como una de las decisiones simbólicas más comentadas del año en la política estadounidense, reflejando la fuerte presencia que Donald Trump mantiene en Florida y el intenso debate que sigue generando su figura dentro y fuera del país.