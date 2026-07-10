Aire acondicionado CFE: esta es la temperatura ideal para ahorrar luz durante la temporada de calor

Mx - La temperatura que recomienda la CFE para el aire acondicionado

Con las altas temperaturas que se registran en gran parte de México, muchas personas encienden el aire acondicionado y lo ajustan a 19 o 21 grados para refrescar su casa lo más rápido posible. Sin embargo, la aire acondicionado CFE tiene una recomendación distinta para mantener un ambiente cómodo sin disparar el consumo de electricidad.

¿Cuál es la temperatura ideal del aire acondicionado, según la CFE?

La CFE recomienda configurar el aire acondicionado a 25 grados Celsius, ya que esta temperatura ofrece un equilibrio entre confort y eficiencia energética.

Además, la Comisión explica que por cada grado que disminuyas la temperatura del equipo, el consumo de energía puede aumentar entre un 4 % y un 6 %. Esto significa que colocar el aire acondicionado a 19 o 20 grados no hará que el espacio se enfríe más rápido, pero sí puede incrementar el gasto de electricidad.

La recomendación coincide con la de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (Conuee), que aconseja mantener el aire acondicionado entre 24 y 26 grados para reducir el consumo eléctrico sin sacrificar la comodidad.

¿Por qué no conviene poner el aire acondicionado a 19 o 21 grados?

Uno de los errores más comunes es pensar que bajar al máximo la temperatura permitirá enfriar una habitación en menos tiempo. En realidad, el aire acondicionado funciona a una velocidad constante y lo único que cambia es el tiempo que permanecerá encendido para alcanzar la temperatura seleccionada.

Esto provoca que el compresor trabaje durante más tiempo, aumentando el consumo de energía y, en algunos casos, acelerando el desgaste del equipo. Además, mantener una diferencia muy grande entre la temperatura del exterior y la del interior puede generar molestias como resequedad, cambios bruscos de temperatura y mayor incomodidad al entrar o salir de espacios climatizados.

¿Qué otros consejos da la CFE para ahorrar electricidad con el aire acondicionado?

Además de mantener el aire acondicionado a 25 grados, la CFE recomienda adoptar algunos hábitos que ayudan a reducir el consumo de energía durante la temporada de calor:

Mantener puertas y ventanas cerradas mientras el equipo está encendido.

Limpiar periódicamente los filtros para que el aire acondicionado funcione de forma eficiente.

Evitar que entre el calor directo cerrando cortinas o persianas durante las horas de mayor radiación solar.

Si el equipo cuenta con modo ECO o ahorro de energía, activarlo para optimizar su funcionamiento.

Estas acciones no solo ayudan a disminuir el consumo eléctrico, sino que también pueden prolongar la vida útil del aparato.

Aunque cada hogar tiene necesidades distintas, seguir las recomendaciones de la CFE puede hacer una diferencia importante en el recibo de luz y permitir que el aire acondicionado enfríe de manera eficiente sin consumir más energía de la necesaria.