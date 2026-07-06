Hamás disuelve su gobierno en Gaza: ¿Qué significa y quién quedará a cargo del país que ha sufrido genocidio a manos de Israel y EUA?

Mx - Hamás anuncia el fin de su gobierno en Gaza por esta razón

La decisión de Hamás Gaza de disolver el gobierno que administraba la Franja de Gaza desde 2007 ha dado la vuelta al mundo y ha generado dudas sobre el futuro del territorio palestino. Aunque el anuncio representa un cambio importante en la administración civil de Gaza, no significa que Hamás desaparezca como organización ni que deje de tener presencia en la región.

¿Por qué Hamás decidió disolver su gobierno en Gaza?

Hamás informó que el comité de emergencia que gobernaba la Franja de Gaza dejará de operar para permitir que un nuevo organismo civil asuma la administración del territorio.

El grupo aseguró que la decisión busca facilitar la implementación del plan de reconstrucción de Gaza tras el alto al fuego y avanzar en una transición política que permita mejorar la situación humanitaria de la población. Como parte del anuncio, señaló que los funcionarios públicos continuarán desempeñando sus labores para evitar que los servicios básicos se detengan mientras se concreta el cambio de administración.

No obstante, Hamás dejó claro que esta decisión no implica su desarme ni su desaparición como movimiento político y armado, uno de los principales puntos de desacuerdo con Israel.

¿Quién quedará a cargo de la Franja de Gaza?

La propuesta contempla que la administración civil pase al Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG), integrado por especialistas y técnicos palestinos encabezados por Ali Shaath.

Este organismo tendría la responsabilidad de coordinar servicios como salud, educación, infraestructura, atención humanitaria y reconstrucción del territorio, dejando de lado funciones militares o de representación política. Sin embargo, el comité aún no ha podido asumir el control efectivo de Gaza debido a que persisten diferencias entre las partes involucradas y continúan las operaciones militares en la zona.

¿Qué significa este anuncio y qué falta para que se concrete?

Aunque el anuncio ha sido considerado uno de los movimientos políticos más importantes en Gaza en casi dos décadas, la transición todavía está lejos de completarse.

Israel aseguró que la medida resulta insuficiente mientras Hamás conserve sus armas y mantenga influencia sobre la seguridad del territorio. Por ello, el gobierno israelí calificó el anuncio como un gesto simbólico y reiteró que cualquier cambio de administración debe ir acompañado del desarme del grupo.

Además, el comité que asumiría el gobierno aún no ha podido ingresar plenamente a Gaza, mientras continúan las negociaciones sobre la retirada de tropas, la reconstrucción del enclave y el futuro político del territorio palestino. Esto significa que, por ahora, el anuncio representa el inicio de una posible transición, pero no un cambio inmediato en el control de la Franja de Gaza.