Portugal vs España EN VIVO: previa, posibles alineaciones y dónde ver los octavos de final del Mundial 2026
Portugal y España se enfrentan en Dallas por el pase a los Cuartos de Final.
Portugal y España estarán frente a frente este lunes en el Dallas Stadium en encuentro correspondiente a los Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
¿Cómo llega Portugal al encuentro de Octavos de Final?
El conjunto comandado por Cristiano Ronaldo arriba a este partido tras dejar dudas en la fase de grupos, pues empató con República Democrática del Congo y con Colombia, aunque goleó a 5-0 Uzbekistán en esa instancia. Posteriormente, en Dieciseisavos de Final, Portugal venció 2-1 a Croacia en polémico encuentro para avanzar a esta ronda.
Posible alineación (4-2-3-1):
Diogo Costa; João Cancelo, Ruben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Vitinha, Ruben Neves, Bruno Fernandes, Rafael Leão, Pedro Neto, Cristiano Ronaldo.
¿Cómo llega España al partido ante Portugal?
España, por su parte, también tuvo un inicio incierto al empatar sin goles con Cabo Verde, pero después venció contundentemente a Arabia Saudita por 4-0 y 1-0 a Uruguay para amarrar el liderato de grupo. En la ronda anterior no tuvieron problema y golearon 3-0 a Austria.
Este podría ser el último encuentro de CR7 con la selección lusitana si es que no consiguen el boleto a la siguiente fase.
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El encuentro entre Portugal y España se podrá vivir a través de la Cadena W.
Portugal vs España DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER
- Fecha: lunes 06 de julio
- Hora: 13:00 horas (tiempo centro de México)
- Estadio: Estadio de Dallas
- TV: Canal 5, Canal 7, ViX Premium
- Radio: W Radio 96.9 FM / 900 AM | W Deportes 730 AM