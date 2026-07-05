Portugal vs España EN VIVO: previa, posibles alineaciones y dónde ver los octavos de final del Mundial 2026

Portugal y España estarán frente a frente este lunes en el Dallas Stadium en encuentro correspondiente a los Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Cristiano Ronaldo tras anotar el penalti ante Croacia / Patrick Smith - FIFA Ampliar

¿Cómo llega Portugal al encuentro de Octavos de Final?

El conjunto comandado por Cristiano Ronaldo arriba a este partido tras dejar dudas en la fase de grupos, pues empató con República Democrática del Congo y con Colombia, aunque goleó a 5-0 Uzbekistán en esa instancia. Posteriormente, en Dieciseisavos de Final, Portugal venció 2-1 a Croacia en polémico encuentro para avanzar a esta ronda.

Posible alineación (4-2-3-1):

Diogo Costa; João Cancelo, Ruben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Vitinha, Ruben Neves, Bruno Fernandes, Rafael Leão, Pedro Neto, Cristiano Ronaldo.

Celebración de Pedro Porro y Lamine Yamal después del gol de Mikel Oyarzabal. / Anadolu Ampliar

¿Cómo llega España al partido ante Portugal?

España, por su parte, también tuvo un inicio incierto al empatar sin goles con Cabo Verde, pero después venció contundentemente a Arabia Saudita por 4-0 y 1-0 a Uruguay para amarrar el liderato de grupo. En la ronda anterior no tuvieron problema y golearon 3-0 a Austria.

Este podría ser el último encuentro de CR7 con la selección lusitana si es que no consiguen el boleto a la siguiente fase.

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El encuentro entre Portugal y España se podrá vivir a través de la Cadena W.

Portugal vs España DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER