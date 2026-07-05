México vs Inglaterra: Se retrasa el partido de octavos de final por tormenta eléctrica

El esperado encuentro entre las selecciones de México e Inglaterra, válido por los octavos de final y con boleto a cuartos de final en juego, sufrió un retraso de una hora debido a una intensa tormenta eléctrica que azotó la capital mexicana. El partido de fútbol, programado originalmente para las 6:00 p.m. en el Estadio Ciudad de México, dará inicio a las 7:00 p.m. hora local, según confirmó la organización del torneo.

¿Por qué se retrasó el México vs Inglaterra?

Las condiciones meteorológicas obligaron a posponer el horario del partido (kick-off). Una fuerte tormenta con rayos y lluvia intensa cayó sobre la zona del estadio, representando un riesgo tanto para jugadores como para el público. Las autoridades y el cuerpo arbitral tomaron la decisión de retrasar el encuentro hasta que las condiciones de seguridad fueran óptimas. Este tipo de retrasos son habituales en eventos deportivos de alto nivel cuando hay actividad eléctrica, siguiendo estrictos protocolos de seguridad.

¿Qué sigue para el partido?

Nuevo horario: 7:00 p.m. (hora de la Ciudad de México )

7:00 p.m. (hora de la ) Estadio: Estadio Ciudad de México

Instancia: Octavos de Final (Clasificación a Cuartos)

Los aficionados que ya se encuentran en el estadio han sido informados a través de las pantallas y el sistema de sonido. Se recomienda a quienes aún no han llegado consultar las actualizaciones oficiales antes de dirigirse al inmueble.

Contexto del partido

México llega a este duelo tras una gran fase de grupos, mientras que Inglaterra, una de las favoritas al título, busca avanzar de forma sólida. Este enfrentamiento se ha convertido en uno de los más atractivos de la ronda de 16 y promete emociones fuertes una vez que ruede el balón.