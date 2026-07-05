México vs Inglaterra en vivo: ¿Se suspende por tormenta eléctrica el partido del Mundial 2026?

La tensión no solo está en la cancha. A pocas horas del esperado partido de octavos de final del Mundial 2026 entre México vs Inglaterra, el Estadio Ciudad de México vive un ambiente de tormenta. Aunque las primeras gotas aún no caen, los truenos retumban con fuerza y la organización ya activó el protocolo de seguridad por tormenta eléctrica.

Estadio Ciudad de México / David Ramos Ampliar

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipaba un domingo de inestabilidad atmosférica en la capital, y la realidad lo está confirmando. Cielos oscuros, descargas eléctricas constantes y un ambiente cargado rodean al Coloso de Santa Úrsula, donde se disputará uno de los partidos más atractivos de esta fase.

¿Qué dice el protocolo FIFA de tormenta eléctrica?

La FIFA, en coordinación con autoridades locales y el NOAA, aplica la llamada “8-Mile Rule” (regla de las 8 millas). Si se detecta un rayo dentro de un radio aproximado de 13 kilómetros del estadio, el partido de fútbol debe suspenderse inmediatamente:

Jugadores, árbitros y cuerpo técnico regresan a los vestidores.

Los aficionados deben resguardarse en las zonas techadas o accesos del estadio.

El conteo de seguridad inicia en 30 minutos y se reinicia con cada nueva descarga.

Solo cuando pase media hora sin actividad eléctrica se puede reanudar el juego (con calentamiento previo de 15 minutos).

Este mismo protocolo ya se activó en partidos anteriores de la Copa del Mundo, como el México vs Ecuador, donde provocó un retraso de una hora. Ahora, con el duelo ante Inglaterra, la organización toma todas las precauciones para proteger a los más de 80 mil espectadores y a las selecciones.

Clima en tiempo real para el partido

Antes del partido: Cielo nublado y truenos frecuentes.

Cielo nublado y truenos frecuentes. Durante el horario original (18:00 horas): Alta probabilidad (60-90%) de lluvias fuertes , descargas eléctricas, rachas de viento de hasta 45-50 km/h y posible caída de granizo.

Alta probabilidad (60-90%) de , descargas eléctricas, rachas de viento de hasta 45-50 km/h y posible caída de granizo. Temperatura en descenso, entre 18°C y 21°C.

Aunque algunos rumores hablaban de adelantar el partido a mediodía, por ahora se mantiene el horario del partido, pero todo puede cambiar según la evolución del clima en la CDMX.

Recomendaciones de Protección Civil

Lleva impermeable ligero y ropa abrigadora.

Evita zonas abiertas y objetos metálicos.

Sigue las indicaciones del personal del estadio y las alertas oficiales.

Mantente informado en vivo a través de los canales oficiales de la FIFA y W Deportes.

Este México vs Inglaterra ya no solo es un choque futbolístico épico. El clima hoy se ha convertido en un tercer rival impredecible que podría marcar la historia del partido.