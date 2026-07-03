Requisitos Pensión Bienestar y Plenitud 2026: documentos para registrarte antes del 8 de julio
Si tienes 63 o 64 años en Tabasco, estos son los documentos que debes llevar para registrarte antes del 8 de julio
Si vives en Tabasco, eres hombre y tienes entre 63 y 64 años, puedes recibir un apoyo de 3 mil pesos cada dos meses con la pensión Bienestar y Plenitud. Eso sí, el trámite es presencial y únicamente estará disponible hasta el próximo 8 de julio. Te explicamos qué es lo que necesitarás.
Requisitos para la pensión Bienestar y Plenitud en Tabasco 2026
El trámite es sencillo, pero hay que llegar con todo en regla. Estos son los papeles que te van a pedir:
- Identificación oficial vigente.
- Acta de nacimiento.
- CURP.
- Comprobante de domicilio en Tabasco con una antigüedad no mayor a cuatro meses.
- Si no cuentas con comprobante, puedes presentar una constancia de residencia.
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¿Hasta cuándo puedes registrarte?
El registro estará disponible únicamente hasta el 8 de julio, así que la recomendación es no confiarse y acudir lo antes posible para evitar filas, contratiempos o llegar cuando ya haya terminado el periodo de incorporación.
¿Dónde se hace el registro a Bienestar y Plenitud?
El trámite se lleva a cabo de manera presencial en las Oficinas del Pueblo de los municipios de:
- Balancán
- Cárdenas
- Centla
- Centro
- Comalcalco
- Cunduacán
- Emiliano Zapata
- Huimanguillo
- Jalapa
- Jalpa de Méndez
- Jonuta
- Macuspana
- Nacajuca
- Paraíso
- Tacotalpa
- Teapa
- Tenosique
Todo se hace directamente en los módulos municipales. Ahí, el personal revisa tus documentos, checa que cumplas con los requisitos y, si todo está en orden, formaliza tu incorporación al programa.
Si quieres conocer con más detalle cómo es el trámite paso a paso dentro de las oficinas, puedes consultar la guía completa aquí mismo, en W Radio.