Registro abierto a Bienestar y Plenitud: hombres de 63 y 64 años pueden recibir hasta 18 mil pesos

Hombres de 63 y 64 años ya pueden registrarse al programa Bienestar y Plenitud para recibir hasta 18 mil pesos en pagos bimestrales

Si ya andas entre los 63 y 64 años y vives en Tabasco, pon atención porque ya puedes inscribirte al programa Pensión Bienestar y Plenitud para hombres tabasqueños en su cuarto bimestre, un apoyo que entrega hasta 18 mil pesos. Ahora te explicamos.

¿Cuánto dinero entrega la Pensión Bienestar y Plenitud y cómo se paga?

El apoyo total es de 18 mil pesos, pero no llega de un jalón. El dinero se entrega en seis depósitos bimestrales de 3 mil pesos cada uno, directamente en una tarjeta del Banco del Bienestar, de acuerdo con la Secretaría de Bienestar de Tabasco.

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¿Cuáles son los requisitos para registrarte?

Para hacer el trámite necesitas llevar, en original y copia:

Identificación oficial vigente.

Acta de nacimiento.

CURP actualizada.

Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a cuatro meses o constancia de residencia.

¿Cuándo es el registro de la Pensión Bienestar para hombres?

La inscripción estará abierta del 1 al 8 de julio, así que prácticamente tendrás una semana para acudir a registrarte:

Miércoles 1 de julio.

Jueves 2 de julio.

Viernes 3 de julio.

Sábado 4 de julio.

Domingo 5 de julio.

Lunes 6 de julio.

Martes 7 de julio.

Miércoles 8 de julio.

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El registro a Bienestar y Plenitud estará abierto del 1 al 8 de julio; estos son los documentos que necesitas para inscribirte Ampliar

¿Dónde puedes hacer el registro y en qué horario?

El trámite es completamente presencial y se realiza en la Oficina del Pueblo más cercana a tu domicilio, en un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde, de lunes a viernes. Aquí mismo podrás ubicar el módulo que te corresponde según tu municipio.

Hay oficinas en municipios como Balancán, Cárdenas, Centla, Centro, Comalcalco, Cunduacán, Emiliano Zapata, Huimanguillo, Jalapa, Jalpa de Méndez, Jonuta, Macuspana, Nacajuca, Paraíso, Tacotalpa, Teapa y Tenosique.

¿Cómo registrarse a la Pensión Bienestar y Plenitud para hombres de 63 a 64 años?

Si cumples con la edad y los requisitos, así es como se realiza el trámite desde inicio hasta la entrega de tarjeta:

Acude a la Oficina del Pueblo con toda la documentación solicitada en tu municipio. El personal validará que tus documentos estén completos y vigentes. Si cumples con los requisitos, llenarás y firmarás la Cédula de Incorporación. Tu expediente será enviado a la Subsecretaría de Bienestar e Inclusión para una segunda revisión. Si todo es correcto, se te incorporará al padrón de beneficiarios para la emisión de tu tarjeta. Finalmente, te avisarán si fuiste aceptado, junto con la fecha y hora para recoger tu tarjeta.

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