Gana México a Ecuador y la gente se desborda en el Ángel de la Independencia para festejarlo

Con dos goles de un gran partido ante Ecuador, la Selección Mexicana llega a octavos de final en la Copa Mundial de Futbol FIFA 2026 y el festejo en el Ángel no se hizo esperar.

Al grito de “sí se pudo”, los aficionados celebran triunfo de México en el Ángel de la Independencia

Los festejos en México comenzaron al grito de “sí se pudo”, cuando los fanáticos aztecas y de otras nacionalidades celebraron en la glorieta del Ángel de la Independencia el triunfo de la Selección Mexicana sobre su similar de Ecuador, quizá inconscientemente en una venganza Azteca por la afrenta que sufrió nuestra embajada en aquel país.

Reforma se llena de fiesta mexicana por el partido México vs Ecuador del Mundial



Miles de aficionados tomaron Paseo de la Reforma para apoyar al Tri ante Ecuador, entre banderas, porras y ambiente mundialista en la Ciudad de México.#México #Ecuador #Mundial2026 #Reforma #Ángel… pic.twitter.com/jWQUG95IuK — W Radio México (@WRADIOMexico) July 1, 2026

“Vamos, ganamos. Fue un partido difícil, pero ganamos. ¿Te pudo o no? Siempre difícil…Ecuador ya probó el Chile nacional…Sí se puede. Tenemos que ganar, ¿ah? Sí, estaba difícil ¿y se pudo? la verdad, estaba haciendo muy bien las cosas. Vamos a seguir así, paso a paso, a la final…Un 9, casi fue perfecto. Último gol estuvo casi perfecto. Vamos muy bien. ¿Cómo viste el partido? Tremendo histórico, papá, la rompimos todos, ahora el que sigue. Dios me los bendiga. ¿Qué dices? Paso a paso, paso a paso. Falta todavía. ¿Vamos a la final o no? Yo quiero pensar que sí, siempre. Pero falta Inglaterra y luego faltará Argentina y luego faltará Francia y luego vendrá quien venga”.

Julián Quiñones y Raúl Jiménez desatan la celebración

JULIÁN QUIÑONES HACE HISTORIA…



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Era apenas el minuto 21, cuando la pasión se desbordó en los aficionados para festejar el primero de dos goles a cargo de Julián Quiñones, que sepultaron las esperanzas de su similar ecuatoriana de la Selección Mexicana. Pero el momento de mayor euforia llegó cuando cayó la segunda anotación a cargo de Raúl Jiménez.

Y es que desde muy temprano los aficionados llegaron al Ángel de la Independencia con la confianza de que la Selección ganaría.

“Realmente, yo siento que se lo llevo a México. Va a ser cerrado, va a ser como un partido con Corea, partido donde se chispó el balón… Igual yo siento que va a ser un partido así, pero con un marcador de 2 0 a favor México. ..México ahorita sí, sí trae, sí trae para hasta ser campeón, la verdad. Yo siento que sí, sí se la lleva México…Yo siento que va a ser apretado, siento que un 2 0, y el gol lo va a anotar, este, no sé, pero siento que el hijo del tilón va a anotar otro gol. ..Sí, me me gusta cómo fue ese muchacho, 1-0 favor México. ..No, yo sí le echo mínimo unos 2 ceros y Quiñones va a anotar el 1º gol. Pues está muy, muy bueno. Yo diría que un 3 -2 favor México…Ok, mi pronóstico contra Ecuador es 2 0. Que la va a llevar Ecuador. En el 2º tiempo, yo creo que van a ir empatados 1 a 1, y ya como por ahí del 70 van a meter Ecuador el seguro gol.”

Rituales, asistencia masiva y saldo del operativo

“Un ritual necesariamente, pero que se acuerden que están en su país, que somos anfitriones y tenemos que echarle todas las ganas, y que venimos desde Arizona y Baja California Sur a apoyarlos. Venimos de la a apoyarlos, Que le echen muchas ganas y que escuchen música que se relajen, porque la música es la mejor medicina…Comer mucha comida mexicana, como los tamales, los tacos, es una buena cábala para todos nuestros mexicanos. Venga, sea que un gran partido el día de mañana. Viva México y viva el rock and rolll, Viva México. …La cábala es, el día que juega México, ponérsela verde. Le aconsejo a los jugadores estar tranquilos, pensar en su familia y en los 130 millones de mexicanos que estamos confiando en ellos”.

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En el Ángel de la Independencia; de acuerdo con las autoridades cerca de 1 millón de personas se congregaron en este emblemático monumento.

Y aunque las autoridades reportaron saldo blanco, lo cierto es que tres personas perdieron la vida por presunta asfixia en la calle de Lancaster y la lateral de Paseo de la Reforma, y a quienes una ambulancia trasladó al hospital San Ángel Inn.

Así las cosas, las celebraciones en México no son sólo eso, son experiencias caóticas y profundamente humanas, es el reflejo perfecto de nuestro país, llenas de drama, de risas, excesos y de historias que se contarán en cada reunión familiar por los próximos 20 años, porque Festejos México podrá ser muchas cosas, pero cuando se trata de celebrar nadie lo hace mejor.

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