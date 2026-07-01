Katia Itzel García, designada cuarta árbitra para el Argentina vs. Cabo Verde en dieciseisavos del Mundial 2026

La FIFA confirmó este miércoles 1 de julio a Katia Itzel García como cuarta árbitra para el Argentina vs. Cabo Verde. El duelo de dieciseisavos de final se jugará este viernes 3 de julio a las 16:00 horas en el Estadio de Miami.

¿Quién dirigirá el Argentina vs. Cabo Verde?

La terna principal quedó en manos del canadiense Drew Fischer, acompañado por sus compatriotas Micheal Barwegen y Lyles Arfa como asistentes. La mexicana Sandra Ramírez completa el equipo como quinta árbitra, en labores de reserva.

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¿Por qué es relevante la designación de Katia Itzel García?

Katia Itzel ya hizo historia el 25 de junio al convertirse en la primera árbitra latinoamericana en dirigir un partido de Copa del Mundo varonil como central, en el Túnez vs. Países Bajos correspondiente al Grupo F.

Su nueva designación para dieciseisavos de final representa además el primer nombramiento del arbitraje mexicano en la Fase Final de este Mundial, ya que César Ramos, el silbante azteca con más partidos mundialistas en la historia, no fue convocado para esta ronda pese a una fase de grupos sólida.

¿Cuál ha sido el camino de Katia Itzel García en el Mundial 2026?

Antes de su debut como central, García acumuló experiencia como cuarta árbitra en cuatro encuentros de fase de grupos:

Países Bajos vs. Japón (14 de junio, su debut mundialista)

Inglaterra vs. Croacia

Estados Unidos vs. Australia

Argelia vs. Austria

Después llegó su designación como central en Túnez vs. Países Bajos, y ahora regresa a la actividad como cuarta oficial en un cruce de eliminación directa. Sandra Ramírez ha compartido varios de estos partidos junto a ella, como asistente o como parte del cuerpo de apoyo VAR.

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¿Qué se juega Argentina ante Cabo Verde?

La albiceleste de Lionel Messi busca avanzar a octavos de final como uno de los favoritos claros al título. Enfrente estará Cabo Verde, una de las revelaciones del torneo, que cerró la fase de grupos como segundo lugar con tres empates, dos de ellos ante rivales considerados superiores como España y Uruguay. El cruce luce desigual en el papel, pero el nivel mostrado por los caboverdianos obliga a Argentina a no relajarse.

Próximos pasos

El Argentina vs. Cabo Verde se disputará el viernes 3 de julio a las 16:00 horas en el Estadio de Miami, con transmisión para audiencia mexicana. El ganador avanzará a octavos de final del Mundial 2026. Para Katia Itzel García, este partido representa su sexta actuación en el torneo y una nueva oportunidad de consolidar la presencia arbitral mexicana en la Fase Final, en un Mundial donde ya se rompió el techo histórico para las árbitras latinoamericanas.