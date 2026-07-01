Erik Lira tiene oferta formal para irse a Europa: así lo reveló Gibrán Araige

Erik Lira, mediocampista de Cruz Azul y titular con la Selección Mexicana en el Mundial 2026, ya tiene una oferta formal para jugar en Europa la próxima temporada. La noticia la dio Gibrán Araige este miércoles 1 de julio en el programa Línea de 4 de TUDN.

Mexico vs Ecuador Round Of 32 - FIFA World Cup 2026 / Hector Vivas - FIFA Ampliar

¿Qué dijo Gibrán Araige sobre Erik Lira?

Araige aseguró en vivo que Cruz Azul ya recibió una propuesta concreta por el capitán celeste. El periodista reconoció no tener el nombre del club interesado, pero fue claro en el destino: Lira jugará en el Viejo Continente cuando termine su participación con el Tri en el Mundial. Según su información, el duelo de octavos de final ante Inglaterra podría ser la despedida de Lira en territorio mexicano.

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¿Por qué el partido contra Inglaterra sería su último en México?

México e Inglaterra se enfrentan el domingo 5 de julio a las 18:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Ciudad de México por el pase a cuartos de final. Ese duelo será, además, el último partido del Mundial 2026 en suelo mexicano: si el Tri avanza, sus siguientes compromisos se jugarán en Estados Unidos.

Erik Lira rumbo a Europa / DeFodi Images Ampliar

Por eso, si Lira sale de Cruz Azul rumbo a Europa apenas concluya el torneo, este domingo quedaría como su despedida física ante la afición mexicana.

¿Qué tan real es la salida de Erik Lira de Cruz Azul?

El reporte de Araige no aparece aislado. Distintos periodistas deportivos han documentado en las últimas semanas la misma narrativa: Cruz Azul le prometió a Lira facilidades para salir a Europa si tenía un buen Mundial, y el jugador ya se habría despedido internamente del vestidor celeste antes de viajar a la concentración con el Tri.

México vs Sudáfrica / NurPhoto Ampliar

Reportes de diversos medios han mencionado que hay interés de equipos de España e Inglaterra por el jugador. Destacan clubes como Sevilla, Betis, Girona y Valencia.

¿Cómo le ha ido a Lira en el Mundial 2026?

El mediocampista de 26 años ha sido pieza fija en el mediocampo de Javier Aguirre. Disputó los tres primeros partidos del Tri como titular, con una asistencia en el triunfo inaugural ante Sudáfrica, y descansó ante Chequia en el cierre de la fase de grupos. Su nivel físico también ha llamado la atención ya que se ubica como uno de los futbolistas mexicanos con mayor desgaste en la cancha.

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¿Qué pasa con Cruz Azul si Lira se va?

Para La Máquina, la salida de su capitán representaría una baja sensible en lo deportivo, pero también una inyección económica relevante de cara al Apertura 2026. El club, campeón vigente de la Liga MX, ya trabaja en su planeación para el próximo torneo y, según reportes recientes, prepara movimientos en el mediocampo pensando en cubrir el hueco que dejaría Lira si finalmente cierra su salida al fútbol europeo.

¿Erik Lira se va de Cruz Azul? Emotivo mensaje apunta a su salida de La Máquina / Manuel Velasquez Ampliar

La atención ahora está puesta en dos frentes:

El deportivo: México enfrenta a Inglaterra este domingo 5 de julio a las 18:00 horas en el Estadio Ciudad de México por el boleto a cuartos de final, con Lira como titular confirmado en el mediocampo del Vasco Aguirre.

Y el de mercado: se espera que en los próximos días trascienda el nombre del club europeo que hizo la oferta formal por el capitán celeste, así como la postura oficial de Cruz Azul sobre las condiciones de su posible salida.