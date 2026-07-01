Anuncian segunda edición de las tarjetas de Movilidad Integrada del Mundial 2026 con nuevos diseños

El Gobierno de la Ciudad de México anunció una segunda edición de las Tarjetas de Movilidad Integrada conmemorativas de la Copa Mundial FIFA 2026, luego de que el primer tiraje se agotó por la alta demanda de usuarios, aficionados y coleccionistas.

De acuerdo con lo informado por autoridades capitalinas, se producirán 500 mil nuevas tarjetas, después de que el primer lote de un millón de piezas se terminó tras la venta especial realizada en Campo Marte. El secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, explicó que la instrucción fue ampliar la disponibilidad para evitar que la ciudadanía recurra a la reventa.

Lanzan segunda edición de tarjetas de Movilidad Integrada del Mundial 2026

La nueva emisión mantendrá el diseño conmemorativo alusivo al Mundial 2026 y conservará su función como medio de pago para ingresar al transporte público de la capital, como Metro, Metrobús, Cablebús, Trolebús, RTP, Tren Ligero y Ecobici, según el esquema de la Red de Movilidad Integrada.

Esta tarjeta se convirtió en uno de los artículos más buscados durante el arranque del Mundial en la Ciudad de México, principalmente porque combina su uso cotidiano con un valor conmemorativo para quienes desean conservar un recuerdo del torneo.

¿Cuánto cuestan las nuevas tarjetas de Movilidad Integrada del Mundial?

El precio oficial de la tarjeta será de 15 pesos, el mismo costo con el que se vendió la primera edición. Las autoridades pidieron no comprarla en reventa, ya que algunos ejemplares comenzaron a ofrecerse por encima del precio oficial tras agotarse el primer tiraje.

“No hagan caso a la reventa; habrá más tarjetas y seguirán costando lo mismo”, señaló García Nieto, de acuerdo con reportes del anuncio oficial retomados por medios nacionales.

Dónde comprar la tarjeta conmemorativa de Movilidad Integrada del Mundial 2026

Aunque las autoridades confirmaron la producción de 500 mil tarjetas adicionales, la distribución se realizará por los canales oficiales de la red de transporte capitalina. En la primera etapa, las tarjetas se vendieron en taquillas, máquinas expendedoras y puntos especiales habilitados durante actividades mundialistas.

La recomendación para los usuarios es esperar los avisos oficiales de la Secretaría de Movilidad y del Gobierno de la CDMX para conocer fechas, horarios y puntos exactos de venta de esta segunda edición.