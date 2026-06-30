Francia vence a Suecia 3-0 con doblete de Mbappé y logra su pase a octavos de final

Desde los primeros minutos los franceses mostraron su poderío. Al minuto 19 Francia se había ido al frente en el marcador; sin embargo, Kylian Mbappé estaba en posición adelantada y el gol no contó.

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Por su parte, Michael Olise casi anotaba de media tijera, pero el balón se estrelló en el poste del costado izquierdo, por lo que el marcador seguía 0-0.

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Fue al minuto 44’ cuando Kylian Mbappé abrió el marcador luego de que desbordara desde el costado izquierdo, fue por dentro y luego de un par de bicicletas dejó temblando las redes de la portería sueca.

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Para la segunda mitad, Francia aumentó la ventaja. Un pase entre líneas por parte de Olise le quedó a Bradley Barcola, quien definió de buena manera poniendo el 2-0 francés. Al minuto 73’ volvió a aparecer Mbappé después de un buen pase de Michael Olise para poner el 3-0 a la cuenta. Es así como la selección francesa sigue siendo una de las máximas candidatas a levantar el título en esta justa mundialista.

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Ahora, Francia se medirá a Paraguay en los Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.