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Francia vence a Suecia 3-0 con doblete de Mbappé y logra su pase a octavos de final

Mbappé marca un doblete en la victoria de Francia sobre Suecia

France vs Sweden: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026

France vs Sweden: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026 / Maddie Meyer - FIFA

En W Deportes como redactora y community manager. También creo contenidos para programas como Martha DebayleKarla Ramos

Desde los primeros minutos los franceses mostraron su poderío. Al minuto 19 Francia se había ido al frente en el marcador; sin embargo, Kylian Mbappé estaba en posición adelantada y el gol no contó.

Mbappe Francia

France vs Sweden - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 / Anadolu

Por su parte, Michael Olise casi anotaba de media tijera, pero el balón se estrelló en el poste del costado izquierdo, por lo que el marcador seguía 0-0.

Olise Francia Media Tijera

2026 World Cup - France vs. Sweden / picture alliance

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Fue al minuto 44’ cuando Kylian Mbappé abrió el marcador luego de que desbordara desde el costado izquierdo, fue por dentro y luego de un par de bicicletas dejó temblando las redes de la portería sueca.

Gol Mbappe Francia

France vs Sweden: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026 / Shaun Botterill - FIFA

Para la segunda mitad, Francia aumentó la ventaja. Un pase entre líneas por parte de Olise le quedó a Bradley Barcola, quien definió de buena manera poniendo el 2-0 francés. Al minuto 73’ volvió a aparecer Mbappé después de un buen pase de Michael Olise para poner el 3-0 a la cuenta. Es así como la selección francesa sigue siendo una de las máximas candidatas a levantar el título en esta justa mundialista.

Abrazo Francia tecnico Mbappe

France vs Sweden -World Cup / Soccrates Images

Ahora, Francia se medirá a Paraguay en los Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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